Gaziantep'te deprem anı kamerada! Yüzme havuzu beşik gibi sallandı
Türkiye 6 Şubat günü asrın felaketine uyandı. Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Gaziantep’te sarsıntının şiddeti, belediyenin yüzme havuzunun güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Depremde, beşik gibi sallanan havuzdaki suyun dışarı taştığı görüldü. İşte dehşete düşüren o anlar...
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, Gaziantep dahil 10 ili etkiledi.
Binlerce bina yıkılırken, 35 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Felaketin ardından arama- kurtarma çalışmaları sürdürülürken, deprem anına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıkıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ertuğrul Gazi Yüzme Havuzu'nda deprem anında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, şiddetli sarsıntı ile havuzun beşik gibi sallandığı ardından suyun dışarı taştığı anlar yer aldı.
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