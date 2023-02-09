Dünyadan Türkiye'ye yardım eli: Canla başla çalışıyorlar! Hangi ülke ne kadar yardım gönderdi?

Kahramanmaraş'ta art arda gelen 2 deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Dünyanın en büyük 3. depremi için Türkiye'ye dünyanın birçok ilinden arama-kurtarma ekipleri ve eğitimli köpekler geldi. Türkiye'ye ayak basar basmaz canla başla çalışan ekiplerin çabası büyük takdir topluyor. Peki hangi ülke ne kadar yardım gönderdi? İşte Türkiye'ye yardım eden ülkelerin listesi...

Giriş Tarihi: 09.02.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 09:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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