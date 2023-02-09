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Dünyadan Türkiye'ye yardım eli: Canla başla çalışıyorlar! Hangi ülke ne kadar yardım gönderdi?

Kahramanmaraş'ta art arda gelen 2 deprem 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. Dünyanın en büyük 3. depremi için Türkiye'ye dünyanın birçok ilinden arama-kurtarma ekipleri ve eğitimli köpekler geldi. Türkiye'ye ayak basar basmaz canla başla çalışan ekiplerin çabası büyük takdir topluyor. Peki hangi ülke ne kadar yardım gönderdi? İşte Türkiye'ye yardım eden ülkelerin listesi...

Giriş Tarihi: 09.02.2023 09:27 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 09:45
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Dünyadan Türkiye’ye yardım eli: Canla başla çalışıyorlar! Hangi ülke ne kadar yardım gönderdi?

Enkaz bölgesine gelen yabancı ekiplerin büyük özveriyle yaptıkları kurtarma çalışmaları büyük takdir topluyor. Farklı ülkelerin ekiplerinden sevindirici haberler geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünyadan Türkiye’ye yardım eli: Canla başla çalışıyorlar! Hangi ülke ne kadar yardım gönderdi?

Azerbaycanlı ekipler Kahraman-maraş'ta 3'ü çocuk 16 kişiyi enkaz altından kurtarırken, Hollanda'dan gelen ekibin de Hatay'da 7 kişiyi enkazdan sağ çıkardığı öğrenildi.

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Dünyadan Türkiye’ye yardım eli: Canla başla çalışıyorlar! Hangi ülke ne kadar yardım gönderdi?

Hatay'daki iletişim sıkıntısı nedeniyle Hollandalı ekiple sınırlı iletişim kurulabiliyor. Enkazdan bir kızı kurtardığı anlar kameralara yansıyan Yunan ekibiyse, dün bir genci daha enkazdan çıkardı. İsrail'den gelen arama kurtarma ekiplerinin ise, aralarında çocukların da olduğu 4 kişiyi kurtardığı bildirildi.

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Dünyadan Türkiye’ye yardım eli: Canla başla çalışıyorlar! Hangi ülke ne kadar yardım gönderdi?

Azerbaycanlı ekipler Kahraman-maraş'ta 3'ü çocuk 16 kişiyi enkaz altından kurtarırken, Hollanda'dan gelen ekibin de Hatay'da 7 kişiyi enkazdan sağ çıkardığı öğrenildi.

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Dünyadan Türkiye’ye yardım eli: Canla başla çalışıyorlar! Hangi ülke ne kadar yardım gönderdi?

Hatay'daki iletişim sıkıntısı nedeniyle Hollandalı ekiple sınırlı iletişim kurulabiliyor. Enkazdan bir kızı kurtardığı anlar kameralara yansıyan Yunan ekibiyse, dün bir genci daha enkazdan çıkardı.