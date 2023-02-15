Deprem bölgesinde yapılacak konutların metrekare ve oda sayısı belli oldu! Bakan Murat Kurum duyurdu: İlk etapta 30 bin bina yapılacak

"SÖZLERİMİZİ TUTACAĞIZ"

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde daha önce Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de nasıl teslim ettiysek, bu bölgede de eş zamanlı olarak bütün birimlerimiz şu an bu konuya odaklandı. TOKİ'mizle, tüm birimlerimizle inşa faaliyetlerini yürüteceğiz. Malzeme bağlantılarını dahi bugünden yapıyoruz. Eğer bu konutların demiri, çimentosu, tuğlası, harcı, kiremidi, aklınıza ne geliyorsa bu bağlantıları dahi bugünden yapmak suretiyle vatandaşlarımıza inşallah sözlerimizi tutacağız."