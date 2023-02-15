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Deprem bölgesinde yapılacak konutların metrekare ve oda sayısı belli oldu! Bakan Murat Kurum duyurdu: İlk etapta 30 bin bina yapılacak

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Giriş Tarihi: 15.02.2023 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
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Deprem bölgesinde yapılacak konutların metrekare ve oda sayısı belli oldu! Bakan Murat Kurum duyurdu: İlk etapta 30 bin bina yapılacak

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken çok sayıda binada da büyük yıkım yaşandı. Devlet bölgede seferber olurken depremzelere yönelik yeni konut çalışmaları da başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bölgede yapılacak konutların detaylarını açıkladı. Peki deprem bölgesindeki konutlar kaç metre kare olacak? Evler kaç oda olacak? İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin son detayları paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurum depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da havadan ve karadan incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, incelemelerinin ardından yaptığı değerlendirmede, şehirlerin yeniden inşası için deprem bölgelerinde alan tespit çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

ŞEHİRLERİN 100 YILI PLANLANACAK

Depremden etkilenen 10 ilde inşaat sürecini başlattıklarını ifade eden Kurum, yeni yerleşim alanlarının oluşturulması sürecine, şehrin 50, 100 yılını planlayacak motivasyonla baktıklarını vurguladı.

"105 METREKARE 3+1 DAİRELER YAPILACAK"

Kurum, "İlk etapta 30 bin konutu şu an projelendirdik. Etap etap hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip vatandaşlarımıza konutlarını teslim ediyor olacağız. 105 metrekare 3 artı 1 daireler yapacağız. Burada, şehrin büyüme öngörüsünü, zemini, fay hattına mesafeyi dikkate almak suretiyle, yerleşim yerlerini belirliyoruz. Ayrıntılı jeolojik etütler yapmak suretiyle burada inşa faaliyetlerine başlayacağız." bilgisini verdi.

"SÖZLERİMİZİ TUTACAĞIZ"

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir yıl içerisinde daha önce Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de nasıl teslim ettiysek, bu bölgede de eş zamanlı olarak bütün birimlerimiz şu an bu konuya odaklandı. TOKİ'mizle, tüm birimlerimizle inşa faaliyetlerini yürüteceğiz. Malzeme bağlantılarını dahi bugünden yapıyoruz. Eğer bu konutların demiri, çimentosu, tuğlası, harcı, kiremidi, aklınıza ne geliyorsa bu bağlantıları dahi bugünden yapmak suretiyle vatandaşlarımıza inşallah sözlerimizi tutacağız."

Evim depreme ne kadar dayanıklı?

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