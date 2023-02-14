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Kahramanmaraş depreminde gözler sismik izolatörlü şehir hastaneleri çevrildi! Dimdik ayakta kalarak şifa dağıtıyorlar

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Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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Kahramanmaraş depreminde gözler sismik izolatörlü şehir hastaneleri çevrildi! Dimdik ayakta kalarak şifa dağıtıyorlar

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde derin yaralar açtı. Binlerce bina yıkılırken, sismik izolatörlü şehir hastaneleri dikkat çekti. Adana Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi yaralı depremzedelere yuva oldu.

10 ili vuran deprem felaketinde bölgenin 3 şehir hastanesi sapasağlam ayakta kaldı. Zemin kattaki taşıyıcı kolonlara takılan sismik izolatörler, depremin yarattığı sarsıntıyı emerek yapıları ayakta tuttu Dünyanın en çok sismik izolatörüne sahip sağlık üssü olan Adana Şehir Hastanesi, K.Maraş'taki Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi yaralı depremzedelere şifa dağıtıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim dediği" 20'si hizmete açılan, 14'ünün de yapımı süren "Şehir Hastaneleri" arasında, deprem bölgesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi ve Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi de bulunuyor.

Sismik deprem izolatörlü olarak 9 büyüklüğünde depremlere dahi dayanıklı inşa edilen 3 şehir hastanesinde de çizik bile yok.

Afet, pandemi gibi zorlu sağlık şartlarına göre tasarlanan ve en şiddetli deprem sırasında bile ameliyatların aksamadan yapılabildiği "Sağlık Üsleri", enkazdan sağ kurtarılan vatandaşların yaşama tutunmaları için en iyi hizmeti veriyor.

BİN 512 SİSMİK İZOLATÖRLÜ HASTANE

Bölgedeki 3 hastaneden, bin 512 sismik izolatöre sahip olan Adana Şehir Hastanesi, aynı zamanda dünyanın en büyük sismik izolatörlü hastanesi özelliğini taşıyor.

553 bin metrekare kapalı alanına sahip ve en ileri teknolojiyle donatılmış olan, Türkiye'nin en büyük sağlık komplekslerinden Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi asrın felaketinde bölgenin "Sağlık üssü" oldu.

Dünyanın da sayılı hastaneleri arasında yer alan hastane, Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının helikopterleri ve kara ambulansları ile Adana'ya nakledilen binlerce deprem mağdurunun tedavileri, hızla yapılıyor.

Adana İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Halil Nacar, Adana Şehir Hastanesinin Adana'da da etkili olan yıkıcı depremde şehir hastanesinin sağlık üssü görevini yüklendiğini ifade ederek, depremin etkili olduğu 11 il ve çevresinden yaralı getiren helikopterlerle dönüş yolunda bölgelere tıbbı malzeme ulaştırıldığını söyledi.

Nacar, "Günde, her birinde 6-7 yaralanın bulunduğu ortalama 40 helikopter geliyor. Bin 600 olan yataklı kapasitesini daha da arttırıp, depremden zarar gören yaralı vatandaşlarımıza 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti vereceğiz" dedi.

NECİP FAZIL, DİMDİK AYAKTA

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde kent merkezinde birçok ev yıkılırken, 2012 yılında hizmete açılan bin yatak kapasiteli Necip Fazıl Şehir Hastanesi dimdik ayakta duruyor.

Sağlık personeli görevini başında ve vatandaşlara şifa dağıtmaya devam ediyor. Her gün yüzlerce hasta acil servise başvuruyor. Gelen depremzedeler, tedavi altına alınıyor.

ŞİMDİDEN 3 BÜYÜK DEPREM ATLATTI

Faaliyete geçirilen 20 şehir hastanesinden 6'ıncısı olan ve 1 Ağustos 2018'de açılan Elazığ'daki Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 5 yılda 3 büyük deprem atlattı.

Kolonlarında bulunan 872 sismik izolatör sayesinde, 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde hasar almadı.

Asrın felaketinin yaşandığı 7.7 ve 76 büyüklüğündeki depremleri de hasarsız atlatan Fethi Sekin Şehir Hastanesine, bir haftada 435 yaralı sevk edildi.

255 depremzede taburcu edilirken 174 depremzedenin tedavileri devam ediyor. 360 bin metre kare kapalı alana sahip hastanenin yatak kapasitesi de bin 38.

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