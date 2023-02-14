Kahramanmaraş depreminde gözler sismik izolatörlü şehir hastaneleri çevrildi! Dimdik ayakta kalarak şifa dağıtıyorlar

BİN 512 SİSMİK İZOLATÖRLÜ HASTANE

Bölgedeki 3 hastaneden, bin 512 sismik izolatöre sahip olan Adana Şehir Hastanesi, aynı zamanda dünyanın en büyük sismik izolatörlü hastanesi özelliğini taşıyor.

553 bin metrekare kapalı alanına sahip ve en ileri teknolojiyle donatılmış olan, Türkiye'nin en büyük sağlık komplekslerinden Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi asrın felaketinde bölgenin "Sağlık üssü" oldu.