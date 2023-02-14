Türkiye’yi muhaliflerden daha iyi tanıyorlar! ABD’li arama kurtarma ekibinden dikkat çeken sözler: Çok dayanıklılar

Sunucunun "Gördüklerini kelimelere dökebilir misin?" sorusuna cevap veren Morrison, "Bu kesinlikle geniş alana yayılmış bir yıkım. Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz. Karşılaştığımız insanlar burada olduğumuz için çok memnun ve burada yaşayanlar adına minnettarlar. Ancak bunun tam olarak bizim eğitildiğimiz şey olduğunu biliyorsunuz. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki felaketlerde bulunduk ve bu yüzden bunun için eğitim aldık" dedi.

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