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Depremin 9. gününde Kahramanmaraş’ta 6 can için büyük çaba

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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Depremin 9. gününde Kahramanmaraş’ta 6 can için büyük çaba

Kahramanmaraş’taki Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Anne Mine Aydın, 20 günlük bebeği ve anneane için yoğun çaba harcıyor. Diğer yandan yine Kahramanmaraş'ta Seçkinler Apartmanı enkazında 3 kız kardeşe ulaşıldı.

Kahramanmaraş'taki Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Anne Mine Aydın, 20 günlük bebeği ve anneane için yoğun çaba harcıyor.

3 KIZ KARDEŞE ULAŞILDI

Diğer yandan yine Kahramanmaraş'ta Seçkinler Apartmanı enkazında 3 kız kardeşe ulaşıldı.

Kardeşlerin enkazdan çıkarılması bekleniyor.

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