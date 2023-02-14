Depremin 9. gününde Kahramanmaraş’ta 6 can için büyük çaba
Kahramanmaraş’taki Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Anne Mine Aydın, 20 günlük bebeği ve anneane için yoğun çaba harcıyor. Diğer yandan yine Kahramanmaraş'ta Seçkinler Apartmanı enkazında 3 kız kardeşe ulaşıldı.
Kahramanmaraş'taki Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Anne Mine Aydın, 20 günlük bebeği ve anneane için yoğun çaba harcıyor.
3 KIZ KARDEŞE ULAŞILDI
Diğer yandan yine Kahramanmaraş'ta Seçkinler Apartmanı enkazında 3 kız kardeşe ulaşıldı.
Kardeşlerin enkazdan çıkarılması bekleniyor.
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