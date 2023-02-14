Deprem bağışına vergi indirimi! Gelir İdaresi Başkanlığı ayrıntıları açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm ülke seferber olurken yurtiçi ve yurtdışından yapılan yardımlar bölgeye ulaştırılmaya çalışılıyor. AFAD, Kızılay'a yapılan nakdi bağışların tamamı vergi tutarından indirilebilecek. Hem işletmeler hem de kira geliri, ücret geliri, faiz geliri olan vatandaşların yaptığı bağışlar, vergiye tabi kazançlardan indirilebilecek.