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Deprem bağışına vergi indirimi! Gelir İdaresi Başkanlığı ayrıntıları açıkladı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 15 Şubat Çarşamba akşamı bütün TV kanallarında ortak yayınlanacak 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyası öncesinde Gelir İdaresi önemli bir adım attı. Vatandaşın bağışlarına da vergi indirimi var.

Sabah
Giriş Tarihi: 14.02.2023 07:02 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 07:02
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Deprem bağışına vergi indirimi! Gelir İdaresi Başkanlığı ayrıntıları açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm ülke seferber olurken yurtiçi ve yurtdışından yapılan yardımlar bölgeye ulaştırılmaya çalışılıyor. AFAD, Kızılay'a yapılan nakdi bağışların tamamı vergi tutarından indirilebilecek. Hem işletmeler hem de kira geliri, ücret geliri, faiz geliri olan vatandaşların yaptığı bağışlar, vergiye tabi kazançlardan indirilebilecek.

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Deprem bağışına vergi indirimi! Gelir İdaresi Başkanlığı ayrıntıları açıkladı

VERGİ İNDİRİMİ İÇİN DEKONT YETERLİ

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Gelir İdaresi Başkanlığı, deprem nedeniyle yapılan bağış ve yardımların vergi boyutuna ilişkin ayrıntıları açıkladı.

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Deprem bağışına vergi indirimi! Gelir İdaresi Başkanlığı ayrıntıları açıkladı

Buna göre, Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunu kapsamında Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni veya nakdi bağışların tamamı ilgili yıl vergi matrahlarının tespitinde indirim olarak dikkate alınacak.

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Deprem bağışına vergi indirimi! Gelir İdaresi Başkanlığı ayrıntıları açıkladı

AFAD, Türk Kızılay tarafından ilan edilen hesaplara yapılan bağışların indirilmesi için ödemeye ilişkin banka dekontları yeterli olacak. Ayni bağışlar AFAD ve yönlendirdiği kamu kurum ve kuruluşlarına da yapılabiliyor.

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Deprem bağışına vergi indirimi! Gelir İdaresi Başkanlığı ayrıntıları açıkladı

KDV HESAPLANMAYACAK

Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla indirim konusu yapılabilecek. Yine söz konusu kapsamda yapılan bağış ve yardımlarda KDV hesaplanmayacak.