HaberlerGaleriDeprem bağışına vergi indirimi! Gelir İdaresi Başkanlığı ayrıntıları açıkladı
Deprem bağışına vergi indirimi! Gelir İdaresi Başkanlığı ayrıntıları açıkladı
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. 15 Şubat Çarşamba akşamı bütün TV kanallarında ortak yayınlanacak 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyası öncesinde Gelir İdaresi önemli bir adım attı. Vatandaşın bağışlarına da vergi indirimi var.