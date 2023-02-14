Diyarbakırlı depremzededen HDP'li Garo Paylan'a veryansın: "Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın"

"DEVLET BİZE BAKIYOR EKMEK VERİYOR, SEN DİYARBAKIR'IN ÇÖPÜ OLAMAZSIN"

"Bir de Diyarbakır milletvekili olacaksın. Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın." diyen depremzede, "Devlet bize bakıyor, ekmek veriyor su veriyor, her şeyi veriyor. Siz kimsiniz buraya geldiniz. Garo Paylan gelmiş burada resim çekiyor, vatandaşla konuşmuyor. Bir de Diyarbakır milletvekili olacaksın. Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın. Sabah 5'ten beri buradayım, devlet bana bakıyor sen bana bakmamışsın. Geliyorsun burada resim çekiyorsun. Adam orada diyor ki bu Kürt'tür. Ben Kürdüm ama Kürtçü değilim, milletvekili bana kızıyor." ifadelerini kullandı.