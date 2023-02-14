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Diyarbakırlı depremzededen HDP'li Garo Paylan'a veryansın: "Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın"

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Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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Diyarbakırlı depremzededen HDP’li Garo Paylan’a veryansın: Sen Diyarbakır’ın çöpü olamazsın

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, depremzedeler acıları üzerinden siyaset devşiren HDP'li Garo Paylan'a tepki gösterdi. Diyarbakırlı depremzede, "Garo Paylan gelmiş burada resim çekiyor, vatandaşla konuşmuyor. Bir de Diyarbakır milletvekili olacaksın. Sen Diyarbakır’ın çöpü olamazsın" ifadelerini kullandı. Devletin ilk andan itibaren yanlarında olduğunu vurgulayan vatandaş, "Devlet bize bakıyor, ekmek veriyor su veriyor, her şeyi veriyor. Siz kimsiniz buraya geldiniz." dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde şu ana kadar 31 bin 974 kişi hayatını kaybetti. Türkiye, tek yürek olup el birliği ile yaralarını sarmaya çalışırken acıdan siyaset devşiren muhalefet partisi temsilcileri algı operasyonlarını devreye soktu.

HDP'Lİ GARO PAYLAN'DAN DEPREM PROVOKASYONU

Hep bir ağızdan deprem bölgesinde "Nerede bu devlet?" algısına girişen son isim terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Diyarbakır vekili Garo Paylan oldu.

"GELMİŞ RESİM ÇEKİYOR"

Diyarbakır'da depremzedelerin yanına giderek resim çeken ve vatandaşla konuşmayan Paylan'a tepki gösteren Diyarbakırlı depremzede, "Garo Paylan gelmiş burada resim çekiyor, vatandaşla konuşmuyor." ifadelerini kullandı.

"DEVLET BİZE BAKIYOR EKMEK VERİYOR, SEN DİYARBAKIR'IN ÇÖPÜ OLAMAZSIN"

"Bir de Diyarbakır milletvekili olacaksın. Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın." diyen depremzede, "Devlet bize bakıyor, ekmek veriyor su veriyor, her şeyi veriyor. Siz kimsiniz buraya geldiniz. Garo Paylan gelmiş burada resim çekiyor, vatandaşla konuşmuyor. Bir de Diyarbakır milletvekili olacaksın. Sen Diyarbakır'ın çöpü olamazsın. Sabah 5'ten beri buradayım, devlet bana bakıyor sen bana bakmamışsın. Geliyorsun burada resim çekiyorsun. Adam orada diyor ki bu Kürt'tür. Ben Kürdüm ama Kürtçü değilim, milletvekili bana kızıyor." ifadelerini kullandı.

Depremzededen HDP’li Garo Paylan’a veryansın DEPREMZEDEDEN HDP'Lİ GARO PAYLAN'A VERYANSIN
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