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O ilçe tamamen yıkılacak! Bir binadan 150 cenaze çıktı! Vali duyurdu: Yeniden inşa edeceğiz

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Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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O ilçe tamamen yıkılacak! Bir binadan 150 cenaze çıktı! Vali duyurdu: Yeniden inşa edeceğiz

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin yaptığı açıklamada Nurdağı ilçesinde bir binada 150 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydederken ilçenin komple yıkılıp yeniden inşa edileceğini belirtti. İşte detaylar...

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, ilçenin komple yıkılarak yeniden inşa edileceğini açıkladı.

İlçede en son, depremden 160 saat sonra Nilüfer Apartmanı'ndan 18 yaşındaki Saadet Coşkun sağ olarak kurtarıldı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Vali Bilgin, "Bütün ekiplerimiz el birliğiyle çalışıyor. Ekiplerimizin tamamının çok büyük katkısı var. Nurdağı'nda son 8 apartmanda enkaz altından arama-kurtarma çalışması var." dedi.

"150 CESET ÇIKAN BİNA VAR"

Vali Osman Bilgin, Nurdağı ilçesinin tamamen yıkılarak yeniden inşa edileceğini de belirterek, "Yaşadığımız afet çok büyük afet. Nurdağı ilçesinin kararını aldık Bakanımızla, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını, yüzde yüzünü. Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak." diye konuştu.

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