O ilçe tamamen yıkılacak! Bir binadan 150 cenaze çıktı! Vali duyurdu: Yeniden inşa edeceğiz

"150 CESET ÇIKAN BİNA VAR"

Vali Osman Bilgin, Nurdağı ilçesinin tamamen yıkılarak yeniden inşa edileceğini de belirterek, "Yaşadığımız afet çok büyük afet. Nurdağı ilçesinin kararını aldık Bakanımızla, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını, yüzde yüzünü. Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak." diye konuştu.