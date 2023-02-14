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Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2023 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023
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Son dakika: MHP Grup Toplantısı | Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Devlet Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. "Devlet nerede?" sorusunu soranlara sert çıkan Bahçeli, afet bölgesindeki illere sırasıyla gideceğini açıkladı.

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