Asrın felaketinde Türkiye 14 Mayıs’ta seçime gidebilir mi? Dikkat çeken tespit

Sırasını bekleyen gündem

Yüksek Seçim Kurulu ne diyor?

Seçmen listeleri nasıl güncellenecek?

Depremde... Kim öldü, kim hayatta?

Göç sonucu... Hangi seçmen, hangi ile kaydı?

Konteyner yerleşimlerde... Çadır mahallelerde... Seçim sandığı nerelere konulacak?

Seçim güvenliği nasıl sağlanacak?

Bu konular/sorular, siyasetin gündemine, ne zaman girecek?

Lütfen

Siyasetçilere... Çeşitli kurumların kalabalık heyetlerine... Bir çift sözümüz var.

Bölgeye bir süre gelmeseniz.

Zira... Sizler gelince... Karşılayanlar... Konvoy... Korumalar... Protokol... Size yaklaşmaya çalışanlar... Görevlilerin işi zorlaşıyor.

Ortalık biraz sakinleşsin... Enkaz kalksın... Sonra gelirsiniz.