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Haberler Galeri Asrın felaketinde Kahramanmaraş'tan yeni kareler! Depremin vurduğu kentin son hali havadan görüntülendi

Asrın felaketinde Kahramanmaraş'tan yeni kareler! Depremin vurduğu kentin son hali havadan görüntülendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce binanın yerle bir olduğu kent, helikopterle havadan görüntülendi. Eski mahallelerdeki 40-50 yıllık binalar yıkılırken, yeni imarlı bölgelerde yapılan yüksek katlı binaların ayakta kaldığı gözlendi.

Giriş Tarihi: 14.02.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 09:26
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Asrın felaketinde Kahramanmaraş’tan yeni kareler! Depremin vurduğu kentin son hali havadan görüntülendi

Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük deprem aralarında Kahramanmaraş'ın da olduğu 10 ilde büyük yıkıma yol açtı.

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Asrın felaketinde Kahramanmaraş’tan yeni kareler! Depremin vurduğu kentin son hali havadan görüntülendi

Binlerce binanın yerle bir olduğu kentlerde, 31 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, depremin merkez üssü Kahramanmaraş helikopterle havadan görüntülendi.

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Asrın felaketinde Kahramanmaraş’tan yeni kareler! Depremin vurduğu kentin son hali havadan görüntülendi

Kentin eski yerleşim birimleri Hayrullah, Kayabaşı, Bahçelievler, Şazibey ve Barbaros mahallelerinde çoğunluğu 40-50 yıllık olan binalar yerle bir oldu.

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Asrın felaketinde Kahramanmaraş’tan yeni kareler! Depremin vurduğu kentin son hali havadan görüntülendi

Yine görüntülerde, enkaz alanlarının birbirine yakın noktalar olduğu görüldü. Kentin yeni imarlı bölgelerinde yapılan yüksek katlı binaların ise ayakta kaldığı gözlendi.

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Asrın felaketinde Kahramanmaraş’tan yeni kareler! Depremin vurduğu kentin son hali havadan görüntülendi

Öte yandan süren arama-kurtarma çalışmaları ile 12 Şubat Stadyumu'na kurulan çadır kent, havadan görüntülendi.