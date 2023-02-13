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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyareti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2023
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan Deniz Baykal’ın ailesine taziye ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geride kalan gün evinde vefat eden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geride kalan gün Ankara'daki evinde vefat etti.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN DENİZ BAYKAL'IN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geride kalan gün evinde vefat eden CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrimiz merhum Deniz Baykal'ın eşi Olcay Hanımefendi ve kızı Aslı Baykal'a taziye ziyaretinde bulunduk. Baykal ailesinin acısını paylaşıyor, merhuma bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAYKAL NE ZAMAN DEFNEDİLECEK?

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, babasının cenazesini salı günü Antalya'da defnetmeyi planladıklarını söyledi.

DENİZ BAYKAL İÇİN SALI GÜNÜ MECLİS'TE TÖREN DÜZENLENECEK

Beysukent'teki evinde 84 yaşında yaşamını yitiren Baykal'ın naaşı, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, yakınları ve partililer tarafından evinden alınarak cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Ankara Milletvekili Levent Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk siyasetinin duayeni önceki genel başkanlarımızdan Deniz Baykal, sabaha karşı evinde, yatağında vefat ediyor. Çok üzüntülüyüz. Ülkemizin bir yandan deprem nedeniyle çok ağır kayıplar verdiği bir dönemde Sayın Deniz Baykal'ın kaybı da yine ayrıca bizleri çok üzdü." diye konuştu.

Baykal'a rahmet dileyen Gök, "Hepimizin başı sağ olsun. Ailemizin aldığı karara göre salı günü Meclis'te yapılacak törenden sonra defnedilecek. Defin yeri ve saati ayrıca duyurulacak." dedi.

Ölüm nedeninin ne olduğuna ilişkin bir soru üzerine Gök, "Evinde, yatağında uyurken vefat etmiş Deniz Bey. Bir müddet soğuk algınlığı yaşıyordu. Sanırım artık bedeni, geçirmiş olduğu o büyük rahatsızlığı buraya kadar taşıyabildi. Çok dirençliydi, çok mücadele etti. Sabaha karşı 05.00 civarında sevgili eşi vefat etmiş bulmuş." bilgisini verdi.

Levent Gök, salı günü düzenlenecek törene ilişkin de "Salı günü 11.30'da Meclis'te bir tören düzenleyeceğiz. Muhtemelen aile ya Antalya'ya defne götürecek ya da burada bir bakacaklar. Ona bir karar verecekler sonra duyururlar." diye konuştu.

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