Hatay’da 13 yaşındaki Kaan Kuruoğlu 182 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli yıkıcı 2 deprem ardından kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Mucizenin yeni adresi Hatay’da 13 yaşındaki Kaan Kuruoğlu depremin 8. günü ve 182. saatinde enkazdan sağ çıkarıldı. Kaan'ın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Hatay'daki yakınlarına misafir olarak geldiği bildirildi.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde en çok hasarı alan illerden Hatay'da ekipler arama kurtarma çalışmasına aralıksız sürdürüyor.
TERMAL KAMERA DEVREYE GİRDİ
Merkez Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde 3 gündür çalışma yapan arama kurtarma ekipleri ısıya duyarlı termal kameralarla tespit yaptı.
UMUDUN SESİ
Günlerdir süren çalışmada canlı ibaresine ulaşan ekipler ardından ses aldı.
KAAN'A ULAŞILDI
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkaz altında kalan 13 yaşındaki Kaan Kuruoğlu'na ulaşıldı.
KAAN'A İLK MÜDAHALE
Ekipler enkaz altında ulaştığı Kaan'ın elini tuttu, ardından da sağlık ekibini çağırdı.
Kaan'a enkaz altına damar yolu açılarak serum bağlandı.
Daha sonra zaman karşı yarışan ekipler, Kaan'ı olduğu yerden çıkarmayı başardı.
Sağ olarak kurtarılan Kaan, insan koridoru ile ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi.
MİSAFİR OLARAK GELMİŞ
13 yaşındaki Kaan'ın Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinden Hatay'daki yakınlarına misafir olarak geldiği öğrenildi.
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