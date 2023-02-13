Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem sonrası yoğun bakımdaki yaralı sayısını açıkladı

"DEPREM BÖLGESİNDE 3677 BEBEK DOĞDU"

Bakan Koca, "Depremin ilk gününden bugüne 10 ilimizde 3.677 bebek dünyaya geldi. Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa, 9 bin 685 bebek takibe alındı" ifadelerini kullandı.

"3636 YARALI YOĞUN BAKIMDA"

Bakan Koca, "15.664'ü serviste, 3.636'sı yoğun bakımda olmak üzere, 19.300 depremzede vatandaşımız halen ülke genelinde hastanelerimizde tedavi altındadır. Bir kısmı taburcu edilen 8.851 hastamıza cerrahi işlem yapılmıştır" bilgisini paylaştı.

"ÜCRETSİZ İLAÇ TEMİNİ DEVAM EDİYOR"

Koca, diğer paylaşımlarında şu bilgileri verdi:

"Bölgedeki tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacını hızla karşılamak üzere Adana ve Gaziantep'te iki merkezi tıbbi depo oluşturulmuştur. Bölgeye sevk edilen ilaç ve tıbbi malzemeler öncelikli olarak bu depolarda tasnif edilerek afet bölgelerine sevk edilmektedir.

Bakanlığımızın sağlık hizmeti verdiği noktalarda ve sahra eczanelerinde ücretsiz ilaç temini devam ediyor. Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde olup, eczanesi hasar gören eczacılarımız başta olmak üzere, geçici eczanelerle mobil eczanelere izin verilmiştir.