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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem sonrası yoğun bakımdaki yaralı sayısını açıkladı

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Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem sonrası yoğun bakımdaki yaralı sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremler için yaptığı bilgilendirme açıklamasında, "15 bin 664’ü serviste, 3 bin 636’sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altındadır." dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde şu ana kadar 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremler için sosyal medya hesabından bilgilendirme açıklamalarında bulundu.

"DEPREM BÖLGESİNDE 3677 BEBEK DOĞDU"

Bakan Koca, "Depremin ilk gününden bugüne 10 ilimizde 3.677 bebek dünyaya geldi. Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa, 9 bin 685 bebek takibe alındı" ifadelerini kullandı.

"3636 YARALI YOĞUN BAKIMDA"

Bakan Koca, "15.664'ü serviste, 3.636'sı yoğun bakımda olmak üzere, 19.300 depremzede vatandaşımız halen ülke genelinde hastanelerimizde tedavi altındadır. Bir kısmı taburcu edilen 8.851 hastamıza cerrahi işlem yapılmıştır" bilgisini paylaştı.

"ÜCRETSİZ İLAÇ TEMİNİ DEVAM EDİYOR"

Koca, diğer paylaşımlarında şu bilgileri verdi:

"Bölgedeki tıbbi malzeme ve ilaç ihtiyacını hızla karşılamak üzere Adana ve Gaziantep'te iki merkezi tıbbi depo oluşturulmuştur. Bölgeye sevk edilen ilaç ve tıbbi malzemeler öncelikli olarak bu depolarda tasnif edilerek afet bölgelerine sevk edilmektedir.

Bakanlığımızın sağlık hizmeti verdiği noktalarda ve sahra eczanelerinde ücretsiz ilaç temini devam ediyor. Bunun yanı sıra, deprem bölgesinde olup, eczanesi hasar gören eczacılarımız başta olmak üzere, geçici eczanelerle mobil eczanelere izin verilmiştir.

SAĞLIKLI İÇME SUYU

Uzmanlarımız afet bölgesinde içme sularının sağlık açısından kontrolünü yapıyor. Şebeke suyu bulunan ve tankerlerle su dağıtılan yerlerde şu ana kadar 1.485 noktadan klor ölçümü yapıldı, klor miktarı yetersiz yerlerde süper klorlama işlemi gerçekleştirildi. Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Osmaniye ve Adana'da Halk Sağlığı Laboratuvarları hizmet vermeye başladı. 415 farklı noktadan su numunesi çalışılmış, bunlardan 49'unda mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edilmesi üzerine gerekli işlemler başlatılmıştır."

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