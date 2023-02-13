Aile  ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Josef de Souza’nın depremzede çocuğu evlat edindiği iddiası yalan

"O KADAR ZAMAN GEÇTİĞİNİ TAHMİN ETMİYORDUM"

Arda Övün, enkazda geçirdiği 128 saati anlattı.

Yıkılan 5 katlı Mavi Konutlar Apartmanı'nın enkazında anne ve babası ile 3 kardeşinin kaldığını belirten Arda, şunları kaydetti:

"Sıkışmıştım, oradaki taşları çekmeye çalıştım. Kardeşimin başının sıkıştığı taşları kaldırmaya çalıştım. Karanlık bir ortam hiçbir şey görünmüyor. Nefes almakta zorlanmıyordum ama üşüyordum, açtım ve susuzdum. 6 gündür enkaz altında olduğumu bilmiyordum. Zannediyorum bir veya iki gündür buradaydım. O kadar zaman geçtiğini tahmin etmiyordum. Gördüğüm ilk ses ve ışıkla 'Hayatım kurtuldu' dedim. Deprem anında evdeki herkes koridora geldi. Orası da yıkıldı. Yanımdaki kardeşime de bir şey oldu, bir süre sonra hiç konuşmadı. Diğer kardeşimin de hiç sesi gelmedi."