Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Josef de Souza'nın depremzede çocuğu evlat edindiği iddiası yalan
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın depremzede bir kız çocuğunu evlat edindiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Deprem nedeniyle aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız kuruluş bakımına alınarak her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır. Afetzede çocuklarımızın biyolojik aile ve yakınlarına ulaşılması için il müdürlüklerimizce çalışmalar aralıksız sürdürülmektedir. Bu nedenle depremden etkilenmiş çocuklarımızın şu aşamada evlat edinilmesi mümkün değildir. Söz konusu futbolcunun evlat edindiği yönünde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
"BİR KIZ EVLAT EDİNMEYE KARAR VERDİM"
Josef de Souza, depremde ailesini kaybetmiş 1 kız çocuğunu evlat edinmek istediğini açıklamıştı.
Brezilyalı oyuncu, "Eşimle yaptığım konuşmada tüm bu sürecin sonunda mümkünse bir kız evlat edinmeye karar verdim. Elbette bunu tüm yasal sorumluluklarını yerine getirerek ve iyice araştırılarak yapmak isteriz. Ama öncelikle tüm çocuklarımıza iyi bakılabilecek yetimhaneyi birlikte kurabilmemiz için aylık destek verebilecek olan arkadaşlarıma ihtiyacım olacak." ifadelerini kullanmıştı.
JOSEF DE SOUZA, DEPREMDEN 128 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILAN ARDA'YA FORMASINI HEDİYE ETTİ
Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, "asrın felaketi" Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan apartmanın enkazından 128 saat sonra çıkarılan 13 yaşındaki Arda Can Övün'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde yıkılan apartmanın enkazından kurtarılan Arda Övün, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesine getirildi. Tedavisi süren Arda'ya, tutkunu olduğu ve çok sevdiği Beşiktaş'ta forma giyen oyunculardan Josef de Souza ziyarette bulundu.
Oyuncuyu karşısında gören Arda, kısa süreli şaşkınlığın ardından büyük mutluluk yaşadı.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüntülü görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Arda, "Çok mutlu oldum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.
"KARTAL POZU" VERDİLER
Josef de Souza ise imzaladığı formasını Arda'ya vererek, "Seni tebrik ediyorum. Sen bir kahramansın. Türk halkının da bir kahramanısın. Herkes, senin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Seninle fotoğraf çektirmek benim için bir onur. Geçmiş olsun kardeşim." ifadesini kullandı.
Ziyarette Josef de Souza ile Arda "kartal pozu" verdi, fotoğraf çektirdi.
Adana Beşiktaşlı İşadamları Derneği Başkanı Sitemkar Bolsoy ise Arda'nın artık Beşiktaş camiasına emanet olduğunu ifade ederek, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Arda'yı Beşiktaş Kolejinde okutacağını ve takibini de bizzat kendisinin yapacağını söyledi. İnşallah bu zor zamanları atlatacak, geleceği çok daha güzel ve parlak olacak. Arda, Beşiktaş'ın evladı ve kahramanı. Ona sahip çıkacağız." diye konuştu.
"O KADAR ZAMAN GEÇTİĞİNİ TAHMİN ETMİYORDUM"
Arda Övün, enkazda geçirdiği 128 saati anlattı.
Yıkılan 5 katlı Mavi Konutlar Apartmanı'nın enkazında anne ve babası ile 3 kardeşinin kaldığını belirten Arda, şunları kaydetti:
"Sıkışmıştım, oradaki taşları çekmeye çalıştım. Kardeşimin başının sıkıştığı taşları kaldırmaya çalıştım. Karanlık bir ortam hiçbir şey görünmüyor. Nefes almakta zorlanmıyordum ama üşüyordum, açtım ve susuzdum. 6 gündür enkaz altında olduğumu bilmiyordum. Zannediyorum bir veya iki gündür buradaydım. O kadar zaman geçtiğini tahmin etmiyordum. Gördüğüm ilk ses ve ışıkla 'Hayatım kurtuldu' dedim. Deprem anında evdeki herkes koridora geldi. Orası da yıkıldı. Yanımdaki kardeşime de bir şey oldu, bir süre sonra hiç konuşmadı. Diğer kardeşimin de hiç sesi gelmedi."
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