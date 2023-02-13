13 Şubat az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA | Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle güncelleniyor. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından, bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından bölgede artçılar hala devam ediyor. Kahramanmaraş'ta az önce yeni bir artçı daha meydana geld. Peki, Deprem kaç şiddetinde? İşte, AFAD son depremler listesi...