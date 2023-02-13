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13 Şubat az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA | Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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13 Şubat az önce deprem mi oldu? SON DAKİKA | Kahramanmaraş deprem kaç şiddetinde? AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorusu Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremi sonrasında gündemde yer alıyor. 10 ile etkileyen büyük depremlerin ardından artçı sarsıntı yaşanmaya devam ediyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte 10 Şubat Kandilli, AFAD son depremler...

Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle güncelleniyor. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından, bölgede artçı sarsıntılar sürüyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından bölgede artçılar hala devam ediyor. Kahramanmaraş'ta az önce yeni bir artçı daha meydana geld. Peki, Deprem kaç şiddetinde? İşte, AFAD son depremler listesi...

KAHRAMANMARAŞ'TA ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

13 Şubat 2023 tarihinde saat 22.20'de 4,8 büyüklüğünde yaşanan artçı depremin derinliği 6.06 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.9 olarak revize etti.

13 ŞUBAT ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD'ın yaptığı son açıklamaya göre, depremden etkilenen 10 ilde can kaybı, 31 bin 643'e yükseldi. 80 bin 278 vatandaşımız ise enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

158 bin 165 depremzede diğer illere tahliye edilirken büyük depremlerin ardından bölgedeki artçı sayısı ise, 13 Şubat Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla 2 bin 724 olarak kaydedildi.

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