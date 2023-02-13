Deprem bölgesinde skandal tezahürat: "Vuralım Suriyeliyi Hatay'da vuralım Afgan'ı Kahramanmaraş'ta"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde şu ana kadar 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti.

Asrın felaketini fırsat bilen bazı şer odakları ise başta sosyal medya olmak üzere, yaydıkları manipülasyonlarla vatandaşları kışkırtmaya başladı.