Deprem bölgesinde skandal tezahürat: "Vuralım Suriyeliyi Hatay'da vuralım Afgan'ı Kahramanmaraş'ta"
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası yaşananları fırsat bilen bazı şer odakları manipülasyonlarla vatandaşları kışkırtmaya başladı. "Afganlar, enkazdan çıkan cenazelerin kollarını kesip altınlarını çalıyor" yalanı sonrası, bölgede yer alan ve Beşiktaşlı oldukları belirtilen bir taraftar grubu da "Vuralım Suriyeliyi Hatay’da, vuralım Afganı Kahramanmaraş’ta" sloganları attı. Skandal ifadeler sosyal medyada gündem oldu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 9 saat aralıklı iki deprem 10 ilde büyük bir yıkıma yol açtı. Asrın felaketinde şu ana kadar 31 bin 643 kişi hayatını kaybetti.
Asrın felaketini fırsat bilen bazı şer odakları ise başta sosyal medya olmak üzere, yaydıkları manipülasyonlarla vatandaşları kışkırtmaya başladı.
DEPREM SONRASI IRKÇI MANİPÜLASYONLAR DEVREYE SOKULDU
Uğur Kardaş isimli provokatör, geçtiğimiz gün çektiği videoda, "Cesedi çıkarıyoruz, nakil aracı gelsin diye bir bölgeye bırakıyoruz, Afgan'ın biri gelip kadının kolunu kesip bilezikleri alıyor." yalanını ortaya attı.
Yalanı ortaya çıkan ve tutuklanan Kardaş, verdiği ifadede, "Afgan uyruklu bir kişinin cesetlerin kolunu keserek altın aldığına ilişkin bir olaya şahit olmadım ancak şehirde bu tarz iddialar konuşuluyordu." dedi.
CHP'li Fikri Sağlar ise deprem sonrasında yüz binlerce Suriyelinin Türkiye'ye getirileceğini iddia etti, bu iddia da Göç İdaresi Başkanlığı tarafından yalanlandı.
TARAFTAR GRUBUNDAN SKANDAL TEZAHÜRAT
Söz konusu iddialardan gaz alan Beşiktaş taraftarı olduğu öne sürülen bir grup ise skandal ifadelerle Kahramanmaraş'ta yer alan Selçuklu İlkokulu önünde tezahürat yaptı.
Taraftar grubunun, "Vuralım Suriyeliyi Hatay'da, vuralım Afganı Kahramanmaraş'ta" tezahüratlarına sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.
"NASIL BİR ATEŞLE OYNADIKLARININ FARKINDA DEĞİLLER"
Gelen tepkilerden bazıları ise şöyle:
"Nasıl bir ateşle oynadıklarının kendileri de farkında değiller. Şu güruhu susturup, otobüslerine bindirip geldikleri şehirlere geri yollayacaklar mı? Ya da bunlara halkı kin ve düşmanlığa tahrikten soruşturma açılacak mı?"
"Bizim bildiğimiz çarşı böyle değildi. Bunlar ya çakma, yada çarşı faşistlerin eline geçmiş."
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