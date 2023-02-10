Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: Önce AK Partililer kurtarılıyor | İnsanlığın bittiği vicdanların karardığı an!
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma yol açtı. İki depremin yaşandığı büyük afet sonrası Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, toplumu infiale sürükleyecek gerçek dışı iddialarda bulundu.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 7,7-7,6 şiddetindeki depremler, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'yı da etkiledi. Türkiye devletinin tüm kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve vatandaşlar deprem sonrası harekete geçti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Silahlı Kuvvetleri, il-ilçe belediyeleri, STK'lar ve yurt dışından gelen ekipler arama kurtarma faaliyetleri için büyük bir özveriyle çalışma yaptı, yapmaya da devam ediyor.
AKLA ZİYAN AÇIKLAMA
Türkiye tek yürek olmuşken akla ziyan açıklamalar da yapılıyor. O açıklamalardan biri ise faşist söylemleri ve provokasyonlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Veryansın Tv'ye katılan Özdağ, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7-7,6 büyüklüklerinde iki depremin yaşandığı büyük afet sonrası toplumu infiale sürükleyecek gerçek dışı iddialarda bulundu. Özdağ, askeri göreve çağırarak skandal ifadelerle "Net söyleyeyim önce AKP'li çıkartılıyor. Önce AKP'li çıkartılıyor.
Bunu söylemek istemezdim sahada bunu duyuyorsunuz. İnsanlar bunun için bağırıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Burada yapılacak tek şey. Askeri sadece sahaya çıkartmak değil. Yetkiyi de askere devretmek, kurtarmayla ilgili faaliyetlerde. Yetkiyi askere devredeceksiniz, kurtarma faaliyetlerinde. Bütün birimleri burada askeri komutanın altına vereceksiniz, siyasi müdahale olmadan yürüyecek" dedi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI: "SÖYLEDİKLERİN SAÇMALIK!"
Özdağ'ın enkaz altından önce AK Partililerin kurtarıldığı yönündeki açıklamalarına ise vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Çağlar Aslan isimli sosyal medya kullanıcısı Özdağ'da sosyal medyadan tepki gösterip, "Şaka mısın Ümit Özdağ! Söylediklerin saçmalık! İnsanları kurtarmaya çalışan emekçilere haksızlık edemezsin. Ben AKP'li de değilim! Ama 'önce AKP'liler kurtarılıyor' demek vicdansızlıktır. Ne yani göçük altında hangi partilisin diye soruluyor. AKP'li değilse kal orda mı deniyor?" ifadelerini kullandı.
"EMİNİM Kİ ENKAZDAN SES GELDİĞİNDE KİME OY VERİYORSUNUZ DİYE SORULMUYORDUR"
Sosyal medya kullanıcısı Melisa ise Özdağ'ın çıkışı hakkında şu yorumda bulundu: "Arkadaşlar Özdağ'ı sevdiğimi ve desteklediğimi biliyorsunuz ama bu süreçte "Önce Akp'liler kurtarılıyor." çıkışı çok kötüydü. Eminim ki enkazdan ses geldiğinde "Kime oy veriyorsunuz?" diye sorulmuyordur. Siyasetimizi sonra yaparız, lütfen. Bu açıklamaya inanmadım, söylememiştir diye savundum ta ki videosu gönderilene kadar. Beraber akıl yürüttüğü insanları biraz daha iyi seçmeli bu dönemde, çok üzgünüm."
"ÖNCE AK PARTİLİLER ÇIKARILSAYDI İLK ADIYAMAN MİLLETVEKİLİNİ ÇIKARIRLARDI"
Ahmet Beyhan adlı sosyal medya kullanıcısı ise AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın deprem felaketinde enkaz altında kalarak vefat ettiğini hatırlatarak "Önce Ak partililer çıkarılsaydı ilk Adıyaman milletvekilini çıkarırlardı. Süleyman soylu az bile söylemiş!" ifadelerini kullandı.
"UCUZ SİYASET YAPMAYIN!"
Turgut Demiroğlu ise Özdağ'a tepki göstererek "Aslında bunu bir cevap yazmayı kendime zulüm kabul ediyorum, ucuz siyaset malzemeleri yapmayın, insanların zor anlarını" yorumunda bulundu. Ümit Özdağ'ın çirkin ifadelerine sosyal medyada tepki gösterilmeye ise devam ediliyor.
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