Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ: Önce AK Partililer kurtarılıyor | İnsanlığın bittiği vicdanların karardığı an!

AKLA ZİYAN AÇIKLAMA

Türkiye tek yürek olmuşken akla ziyan açıklamalar da yapılıyor. O açıklamalardan biri ise faşist söylemleri ve provokasyonlarıyla bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Veryansın Tv'ye katılan Özdağ, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7-7,6 büyüklüklerinde iki depremin yaşandığı büyük afet sonrası toplumu infiale sürükleyecek gerçek dışı iddialarda bulundu. Özdağ, askeri göreve çağırarak skandal ifadelerle "Net söyleyeyim önce AKP'li çıkartılıyor. Önce AKP'li çıkartılıyor.

Bunu söylemek istemezdim sahada bunu duyuyorsunuz. İnsanlar bunun için bağırıyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Burada yapılacak tek şey. Askeri sadece sahaya çıkartmak değil. Yetkiyi de askere devretmek, kurtarmayla ilgili faaliyetlerde. Yetkiyi askere devredeceksiniz, kurtarma faaliyetlerinde. Bütün birimleri burada askeri komutanın altına vereceksiniz, siyasi müdahale olmadan yürüyecek" dedi.