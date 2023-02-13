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Avrupa'dan Başkan Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

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Giriş Tarihi: 13.02.2023 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023
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Avrupa’dan Başkan Erdoğan’a geçmiş olsun telefonu

Son dakika haberi... Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Leyen, “Avrupa yanınızda” mesajı verdi.

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