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THY'den Miles&Smiles için "mil puan" kararı

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 11.02.2023
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THY’den Miles&Smiles için mil puan kararı

Türk Hava Yollarının (THY) ödül programı Miles&Smiles'da biriken miller deprem bölgesine yardım için kullanılabilecek.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, ödül puanların yardım çekine dönüştürülebileceği açıklandı.

Vatandaşların bu yardımına THY'nin de katkıda bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Deprem yardımlaşma seferberliği kapsamında, program ortağımız LC Waikiki ile millerinizi destek çekine dönüştürerek deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olabilirsiniz. Her destek çekinin karşılığında biz de üyelerimiz adına katkıda bulunacağız." ifadelerine yer verildi.

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