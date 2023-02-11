THY'den Miles&Smiles için "mil puan" kararı

Vatandaşların bu yardımına THY'nin de katkıda bulunacağı vurgulanan açıklamada, "Deprem yardımlaşma seferberliği kapsamında, program ortağımız LC Waikiki ile millerinizi destek çekine dönüştürerek deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza destek olabilirsiniz. Her destek çekinin karşılığında biz de üyelerimiz adına katkıda bulunacağız." ifadelerine yer verildi.

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