Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: Ümit Özdağ hakkında 'iftira' soruşturması
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası, asılsız ithamlarla arama kurtarma ekiplerini hedef aldı. Enkazdan önce AK Partililerin çıkarıldığı provokasyonuna girişen Özdağ, daha sonra ise arama kurtarma ekibinde görev yapan bir Türk vatandaşının Suriyeli olduğunu ve hırsızlık yaptığını öne sürmüştü. İddiaları yalanlanınca paylaşımlarını silen Özdağ, özür dilemek yerine özür beklediğini dile getirmişti. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayet üzerine İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 şehirde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde şu ana kadar 21 bin 848 kişi hayatını kaybetti, 80 bin 104 kişi de yaralandı.
Enkaz kaldırma çalışmaları için devlet tüm imkanlarıyla seferber oldu.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN 'SURİYELİ HIRSIZ' PROVOKASYONU
Deprem sonrası Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, kirli manipülasyonlarla algı çalışmalarına soyundu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde gönüllü olarak görev alan bir vatandaşı, "Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin cep telefonunu çaldı" diyerek servis eden Özdağ, yalanı ortaya çıkın paylaşımını apar topar kaldırdı.
Özdağ tarafından hedef gösterilen Abdulbaki Bozdağ, "Ümit Özdağ'ın yaptığı provokatörlüktür. Ben Türk vatandaşıyım. Hırsız hiç değilim, ben Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim. 2-3 gündür depremzedelere yardım götürüyoruz." ifadelerini kullandı.
ENKAZDAN ÖNCE AK PARTİLİLER ÇIKARILIYOR YALANI
Özdağ, toplumu infiale sürükleyecek gerçek dışı iddialarda bulunmuş ve kurtarma ekipleri tarafından enkazdan önce AK Partililerin çıkarıldığını iddia etmişti.
PROVOKATÖR ÖZDAĞ'A SORUŞTURMA: "İFTİRA SUÇUNDAN..."
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne avukatıyla müracaat eden A.B'nin şikayeti doğrultusunda milletvekili Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma açıldı.
Özdağ'ın milletvekili olması nedeniyle soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek.
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