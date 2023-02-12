149. saatteki mucize: Mustafa

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi.