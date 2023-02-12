149. saatteki mucize: Mustafa
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Deprem sonrası enkazlardaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken Hatay'dan bir mucize haberi daha geldi. 35 yaşındaki epilepsi hastası Mustafa Sarıgül, tam 149 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.
AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi.
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binanın enkazında kalan kişi 149. saatte sağ çıkarıldı.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede sevk edilen arama kurtarma ekipleri, Antakya ilçesinde enkazda kalan canlara umut oluyor.
Taramalar sırasında 6 katlı Mutlular Apartmanı yıkıntılarının arasında hayat belirtisine rastlayan ekipler, ses teması kurulmasının ardından çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.
Çeşitli arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra askeri personel ve Romanya'dan gelen ekiplerin destek verdiği çalışmalar, yaklaşık 5 saat sürdü.
Ekipler, yoğun uğraşlar sonucu ulaştığı 35 yaşındaki Mustafa Sarıgül'ü depremin 149'uncu saatinde kurtarmayı başardı.
İlk kontrolleri yapılan Sarıgül, sağlık ekiplerine teslim edildi.
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