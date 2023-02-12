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Alkışlar Şeyma hemşireye! Deprem anında verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu! Kaçmak yerine çocuk hastalarına koştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.02.2023
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Alkışlar Şeyma hemşireye! Deprem anında verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu! Kaçmak yerine çocuk hastalarına koştu

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem Gaziantep'te de çok sayıda can kaybına neden olurken yüzlerce bina da yıkıldı. Depreme hastanede görev yaptığı esnada yakalanan hemşire Şeyma Alakuş herkesin dışarı kaçtığı anlarda hastalarının yanına koştu. Hastalarını kucaklayarak tahliye etmeye çalışan Alakuş'un o görüntüleri izleyenleri duygulandırdı. İşte detaylar...

6 Şubat gecesi saat 04.17 Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep'te çok şiddetli bir şekilde hissedildi.

DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

10 ilde etkili olan depreme ilişkin çıkan yeni görüntüler, depremin boyutunu gözler önüne sererken, Gaziantep'teki İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde kayda geçen görüntü, izleyenleri duygulandırdı.

Gaziantep'teki İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli Pediatri hemşiresi Şeyma Alakuş, deprem anında hastalarını kurtarmak için hastane koridorlarında canla başla koşturdu.

Genç hemşire, binadan tahliye ettiği hastaları bırakıp başka hastalar için tekrar hastaneye girdi. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sismik izolatör sayesinde depremde ayak kaldı

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