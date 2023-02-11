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Haberler Galeri Kredi ve kart ödemeleri ertelendi mi? DEPREMZEDELERE KREDİ ERTELEME SON DAKİKA | Süreç nasıl işleyecek? BDDK açıkladı! Vade ve taksit tutarlarına esneklik ne demek?

Kredi ve kart ödemeleri ertelendi mi? DEPREMZEDELERE KREDİ ERTELEME SON DAKİKA | Süreç nasıl işleyecek? BDDK açıkladı! Vade ve taksit tutarlarına esneklik ne demek?

Türkiye 9 saatlik arayla 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Yaşanan deprem felaketinden 10 ilimiz etkilendi. Çok sayıda bina yıkılırken depremde yaralanan ve göçük altında kalan vatandaşlar için ekipler teyakkuza geçti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da depremzedeler için teşvik ve kolaylaştırıcı kararlar duyurulmaya başlandı. Peki kredi ve kart ödemeleri ertelendi mi? Süreç nasıl işleyecek?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.02.2023 10:02
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Kredi ve kart ödemeleri ertelendi mi? DEPREMZEDELERE KREDİ ERTELEME SON DAKİKA | Süreç nasıl işleyecek? BDDK açıkladı! Vade ve taksit tutarlarına esneklik ne demek?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), depremden etkilenen 10 ilde depremzedelere yönelik kredi kartı limitlerinin artırılması, asgari borçların ve kredi vadelerinin ötelenmesi dahil düzenlemelere gidildiğini aktardı. Peki kredi ve kart ödemeleri ertelendi mi? Süreç nasıl işleyecek? İşte konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kredi ve kart ödemeleri ertelendi mi? DEPREMZEDELERE KREDİ ERTELEME SON DAKİKA | Süreç nasıl işleyecek? BDDK açıkladı! Vade ve taksit tutarlarına esneklik ne demek?

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla alınan kararları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) duyurdu.

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Kredi ve kart ödemeleri ertelendi mi? DEPREMZEDELERE KREDİ ERTELEME SON DAKİKA | Süreç nasıl işleyecek? BDDK açıkladı! Vade ve taksit tutarlarına esneklik ne demek?

KREDİ KARTLARINDA ASGARİ TUTAR AYRIMI KALDIRILDI

Kredi kartlarında uygulanan limite bağlı yüzde 20 ve yüzde 40 oranındaki asgari tutar ayrımı kaldırıldı. Bu kapsamda herhangi bir limit ile ilişkilendirilmeksizin asgari tutar, dönem borcunun yüzde 20'si olarak belirlendi.

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Kredi ve kart ödemeleri ertelendi mi? DEPREMZEDELERE KREDİ ERTELEME SON DAKİKA | Süreç nasıl işleyecek? BDDK açıkladı! Vade ve taksit tutarlarına esneklik ne demek?

SINIRLAR YÜKSELTİLDİ

Kredi kart limiti tespit edilirken bankalarca dikkate alınan sınırlar yükseltildi. Yeni düzenleme ile bankalarca toplam kart limiti, ilk yıl için ilgilinin aylık ortalama net gelirinin 4 katını, ikinci ve sonraki yıllar için ise 8 katını aşamayacak.

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Kredi ve kart ödemeleri ertelendi mi? DEPREMZEDELERE KREDİ ERTELEME SON DAKİKA | Süreç nasıl işleyecek? BDDK açıkladı! Vade ve taksit tutarlarına esneklik ne demek?

ÖDENMEYEN KARTLAR BANKALARIN İHTİYARINA BIRAKILDI

Asgari tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımına, mal ve hizmet alımına kapatılmasına, iptaline ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenmemesine ilişkin husus bankaların ihtiyarına bırakıldı. Kart borçlarının ötelendiği süre boyunca asgari tutar da dahil olmak üzere bankaların alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine imkan sağlandı.