Kredi ve kart ödemeleri ertelendi mi? DEPREMZEDELERE KREDİ ERTELEME SON DAKİKA | Süreç nasıl işleyecek? BDDK açıkladı! Vade ve taksit tutarlarına esneklik ne demek?

Türkiye 9 saatlik arayla 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Yaşanan deprem felaketinden 10 ilimiz etkilendi. Çok sayıda bina yıkılırken depremde yaralanan ve göçük altında kalan vatandaşlar için ekipler teyakkuza geçti. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da depremzedeler için teşvik ve kolaylaştırıcı kararlar duyurulmaya başlandı. Peki kredi ve kart ödemeleri ertelendi mi? Süreç nasıl işleyecek?