Termal Battaniye nedir, ne işe yarar? Depremde neden kullanılır? Hangi tarafı sıcak tutar? İlkyardım battaniyesi özellikleri neler?

Kahramanmaraş merkezli 9 saatlik aralarla gerçekleşen iki yıkıcı depremin ardından enkaz altında kalan depremzedeler için arama çalışmaları hızlıca başlatıldı. Depremden etkilenen afetzedeler için tüm Türkiye ve dünyadan yardım seferberliği başlatıldı. Peki afet bölgesinde sıklıkla ihtiyaç duyulan ve afetzedelerin üzerinde sıklıkla gördüğümüz termal battaniye nedir?

Görünüş olarak folyoya benzeyen ince malzemeyle yapılan termal battaniye içerideki ısının dışarı çıkmasını önleyen ve avuç içerisine bile sığacak büyüklüktedir.