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Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine gitti!

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Giriş Tarihi: 11.02.2023 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesine gitti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerle ilgili incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a hareket etti.

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