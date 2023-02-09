THY’den büyük çaba: Deprem bölgesinden dün tahliye uçuşlarıyla 14 bin kişi taşındı

Üstün, "Bu sabah 07.00'de başladığımız tahliye operasyonumuz kış şartlarına rağmen planlandığı gibi icra edilmektedir. Saat 23.50 itibarıyla 80 seferimiz tamamlanmış olup, İstanbul ve Ankara'ya 14 bin 68 vatandaşımızı ulaştırdık.