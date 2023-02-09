THY'den büyük çaba: Deprem bölgesinden dün tahliye uçuşlarıyla 14 bin kişi taşındı
Türk Hava Yolları(THY), deprem bölgesindeki vatandaşların tahliyesi için yapılan uçuş operasyonlarının aralıksız devam ettiğini, dün itibarıyla 80 seferle, 14 bin 68 kişinin İstanbul ve Ankara'ya taşındığını duyurdu.
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak tahliye uçuşlarıyla ilgili bilgi verdi.
Üstün, "Bu sabah 07.00'de başladığımız tahliye operasyonumuz kış şartlarına rağmen planlandığı gibi icra edilmektedir. Saat 23.50 itibarıyla 80 seferimiz tamamlanmış olup, İstanbul ve Ankara'ya 14 bin 68 vatandaşımızı ulaştırdık.
9 Şubat sabah 07.00'ye kadar kalan 93 seferimizi tamamlayarak halen havalimanlarında bekleyen 16 bin 500 vatandaşımızı da tahliye etmiş olacağız. 09 Şubat sabah 07.00 ile 10 Şubat 07.00 arasında planladığımız 170 sefer ile vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
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