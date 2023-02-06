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THY'den son dakika duyurusu: Adana Elazığ ve Diyarbakır uçuşları kesintisiz devam ediyor

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.02.2023
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THY’den son dakika duyurusu: Adana Elazığ ve Diyarbakır uçuşları kesintisiz devam ediyor

SON DAKİKA | Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için Adana, Elazığ ve Diyarbakır uçuşlarının kesintisiz devam ettiğini açıkladı. Peki, diğer havalimanlarında son durum ne? İşte THY bilgilendirmesine yer alan detaylar…

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapalı olduğunu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman havalimanlarının ise sadece insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgelere ulaşımı için kullanılabildiğini aktardı.

ADANA, ELAZIĞ VE DİYARBAKIR AÇIKLAMASI

Deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için THY'nin Adana, Elazığ ve Diyarbakır seferlerinin ise kesintisiz devam ettiğini bildiren Üstün, şu bilgileri paylaştı:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası devletimizin tüm birimleriyle, milletimiz için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bölgeye ulaşımını sağlamak üzere Adana, Elazığ ve Diyarbakır havalimanlarında operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz.

DİĞER HAVALİMANLARINDA SON DURUM NE?

Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman havalimanlarını sadece insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgelere kolay ulaşımı için değerlendiriyoruz. Hatay Havalimanı ise tüm uçuşlara kapatılmıştır."

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