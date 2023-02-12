Deniz Baykal kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıldı? Deniz Baykal neden vefat etti? Hastalığı neydi? Hayatı ve kariyeri...
Deniz Baykal neden vefat etti sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabında Deniz Baykal'ın vefat haberini duyurdu. Uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden 2 çocuk babası Baykal neden yaşamını yitirdi? Sağlık durumu nasıldı? Deniz Baykal kimdir, kaç yaşında?
CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal vefat etti. Baykal'ın vefat haberini CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu duyurdu. Haberi alan vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki Deniz Baykal neden öldü? Hastalığı neydi? Deniz Baykal kimdir, kaç yaşında? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
Antalya'da yaşayan ve uzun süredir sağlık sorunları ile mücadele eden Deniz Baykal hayatını kaybetti.
Baykal'ın vefat haberini CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştı.
Kılıçdaroğlu paylaşımında "Genel Başkanımız, Türkiye ve Cumhuriyet Halk Partimizin sevdalısı, Antalya milletvekilimiz, kıymetli büyüğümüz Sayın Deniz Baykal'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendim. Bize mücadelelerle dolu bir hayat öyküsünü miras bıraktı. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
DENİZ BAYKAL'IN HASTALIĞI NEYDİ?
Deniz Baykal'ın geçmiş yıllarda beynine pıhtı attığı biliniyor. Bunun dışında damar tıkanıklığı nedeniyle anjiyo olduğu, Baykal'ın kamuoyuna yansıyan tıbbi bilgileri arasında yer alıyor.
DENİZ BAYKAL NEDEN ÖLDÜ?
Baykal'ın ölüm nedenine dair henüz bir açıklama yapılmadı konuya ilişkin detayları haberimizden takip edebilirisiniz.
DENİZ BAYKAL KİMDİR?
Deniz Baykal, 20 Temmuz 1938 Antalya doğumlu Türk avukat, siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel başkanıdır. 1995–1996 yılları arasında Başbakan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Birçok hükûmette yer alan Baykal, 1992–Şubat 1995, Eylül 1995–1999 ve 2000–2010 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin genel başkanlığını yapmıştır. 2002–2010 yılları arasında Ana muhalefet partisi lideri olmuştur.
ABD Colombia ve Berkeley Üniversitelerinde iki yıl süreyle doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Siyasal Bilgiler Fakültesinde siyaset bilimi doçenti olarak öğretim üyeliği görevinde bulundu.
Siyaset bilimi alanında kitap ve makaleleri yayınlandı. 15, 16, 18, 19, 20, 22. ve 23. Dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığını yürüttü. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyeliğine seçildi. 37. Hükümette Maliye Bakanlığı, 42. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 52. Hükümette Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığına seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulundu.
İlk defa 1973 Türkiye genel seçimleri'nde meclise giren Baykal, 37. Türkiye Hükûmeti'nde Maliye Bakanı ve Bülent Ecevit'in kuruduğu 42. Türkiye Hükûmeti'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak yer almıştır. 12 Eylül Darbesi'den sonra Cumhuriyet Halk Partisi kapatılınca 1987 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP)'den milletvekili olarak seçilmeden önce bir süre gözetim altında tutulmuştur.
1992 yılında tekrar kurulan CHP'nin genel başkanı seçilmiştir. Baykal'ın genel başkanlığını yaptığı CHP, Tansu Çiller'in genel başkanlığını yaptığı Doğru Yol Partisi ile 1995 Türkiye genel seçimleri'nde yarışmıştır ve koalisyon hükûmeti kurmuştur. 1995–1996 yılları arasında Başbakan yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştır. 1999 Türkiye genel seçimleri'nde partisi CHP %10'luk seçim barajını geçemeyince istifa etmiştir. Eyül 2000 tarihinde tekrar CHP genel başkanı seçilmiştir ve 2002 Türkiye genel seçimleri'nde partisi ana muhalefet olmuştur. 2010 yılında kendisi ve başka bir CHP milletvekili içinde bulunduğu iddia edilen gizli kamera görüntülerinin ardından genel başkanlık görevinden istifa etmiştir.
Baykal, meclisin en yaşlı üyesi sıfatıyla 2015 Türkiye genel seçimlerinden sonra bir süre Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı olarak görev yapmıştır. Haziran-Temmuz 2015 TBMM Başkanlığı seçiminde CHP meclis başkanı adayı olmuştur fakat Adalet ve Kalkınma Partisi meclis başkanı adayı İsmet Yılmaz'a yenilmiştir. Ahmet Davutoğlu'ndan Baykal'a Seçim hükûmeti bakanlığı teklif edilmiştir fakat Baykal bu teklifi bir mektupla reddetmiştir. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nden sonra meclisteki en yaşlı milletvekili olduğu için 17 Kasım 2015'te bir süre TBMM Meclis başkanı olarak görev yapmıştır. TBMM Meclis başkanlığı görevine Baykal yerine 22 Kasım 2015 tarihinde Meclis başkanı olarak seçilen AK Parti milletvekili İsmail Kahraman geçmiştir.
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