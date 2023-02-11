Depremzedelere hem evlerini hem gönül kapısını açtılar! Ücretsiz daireler, oteller...

Türkiye'nin dört bir yanından aileler, depremzelerin yaralarını sarmak, onlara sıcacık bir yuva vermek için evlerinin kapılarını, sofralarını açtı. Kimi otellerinin kapısını açtı. Kimi de kiralık evlerini depremzeler için ücretsizdir ilanlarıyla duyurdu. Ekmekler bölüşüldü, sevgi ve şefat eli Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere uzatıldı.