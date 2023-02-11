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Depremzedelere hem evlerini hem gönül kapısını açtılar! Ücretsiz daireler, oteller...

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma yol açtı. Binlerce aile, evinin kapısını depremzedelere açtı. Oteller, depremzedeleri ağırlamaya başlarken, bazı vatandaşlar kiralık evlerini "Depremzedeler için ücretsizdir" ilanıyla paylaştı.

Giriş Tarihi: 11.02.2023 07:45
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Depremzedelere hem evlerini hem gönül kapısını açtılar! Ücretsiz daireler, oteller...

Türkiye'nin dört bir yanından aileler, depremzelerin yaralarını sarmak, onlara sıcacık bir yuva vermek için evlerinin kapılarını, sofralarını açtı. Kimi otellerinin kapısını açtı. Kimi de kiralık evlerini depremzeler için ücretsizdir ilanlarıyla duyurdu. Ekmekler bölüşüldü, sevgi ve şefat eli Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere uzatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Depremzedelere hem evlerini hem gönül kapısını açtılar! Ücretsiz daireler, oteller...

AK Parti Ankara İl Başkanlığı Bilgi ve İletişim Teknolojileri Birim Başkanlığı'nca, deprem bölgelerinde mağdur kalan vatandaşlar için "Evim Evindir" projesi başlatıldı.

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Depremzedelere hem evlerini hem gönül kapısını açtılar! Ücretsiz daireler, oteller...

Ülke genelinde birçok kiralık ev ilanlarının yayınlandığı internet sitelerinde, ev sahipleri kiralık ibarelerini kaldırdığı ilanları 'Depremzedeler için ücretsiz' olarak değiştirdi.

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Depremzedelere hem evlerini hem gönül kapısını açtılar! Ücretsiz daireler, oteller...

İlanlarda Kayseri, Yozgat, Bitlis, Samsun, Malatya, Gaziantep, Ankara, İstanbul, Aksaray, Sinop, Zonguldak, Kırşehir, Çorum, İzmir gibi birçok ilden depremzedemler için ücretsiz verileceği duyurulan ve çoğunluğu da eşyalı evlerin ilanları yer alıyor.
Kemer ilçesinde 2+1 bir evi bulunan kişi, yayınlandığı ilanda, "Duygularım karışık, hiçbir şey yapamamak bizi derinden üzüyor.

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Depremzedelere hem evlerini hem gönül kapısını açtılar! Ücretsiz daireler, oteller...

Kalabalık cümleler yazmak istemiyorum. Sizin için hazırladık. Problemlerini aşana kadar elimizden geleni yapmaya hazırız. İki aile rahat kalabilir" sözlerine yer verdi.