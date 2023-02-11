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Depremzedelere hem evlerini hem gönül kapısını açtılar! Ücretsiz daireler, oteller...
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma yol açtı. Binlerce aile, evinin kapısını depremzedelere açtı. Oteller, depremzedeleri ağırlamaya başlarken, bazı vatandaşlar kiralık evlerini "Depremzedeler için ücretsizdir" ilanıyla paylaştı.