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11 Şubat deprem ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı? Deprem vefat sayısı kaç oldu? Açıklama geldi...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023
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11 Şubat deprem ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı? Deprem vefat sayısı kaç oldu? Açıklama geldi...

"Deprem vefat sayısı kaç oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında hayatını kaybeden ve yaralı kurtulan vatandaşların isimleri merak ediliyor. Peki, Deprem vefat sayısı kaç oldu? 11 Şubat deprem ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı?

"Deprem vefat sayısı kaç oldu? 11 Şubat deprem ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından Gaziantep, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Malatya, Adana, Osmaniye, Diyarbakır'da OHAL kararı alındı. Peki, deprem vefat sayısı kaç oldu? 11 Şubat deprem ölü ve yaralı isimleri açıklandı mı?

DEPREM BÖLGESİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Deprem bölgesinden alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 22 bin 327 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat tarihinde 7.7 büyüklüğünde deprem medyana geldi.

Daha sonra ise 7.6'lık bir deprem daha oldu. Deprem; Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da hissedildi.

12 ŞUBAT DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 12 Şubat 00:05 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını 24 bin 617 olarak duyurdu. 80 bin 278 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

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