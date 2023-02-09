Uzman isim A Haber’de anlattı: Türkiye 3 metre batıya mı kaydı? Yıkımı alüvyon zemin yapısı mı büyüttü?

DEPREMİN YIKICILIĞININ BİR NEDENİ DE 5 BÜYÜK DEPREM: "PEŞ PEŞE GELDİ"

Son sismik aktivitelerde. 1300 küsür tane artçı 4 gündür devam ediyor. 5 tane büyük deprem oldu burada, bizim kaybımız bundan oldu. Herkes yataklarında 04.00 saatinde yakalandı. Yıkılan binalar yıkılıyor. Bütün görüntüler, sonraki servis edilenler hep 2. Depremde artçılarda yıkılan depremler.

Evlere geçtiklerini tahmin ediyorum. 9 saat var o arada, vatandaşımız bir röportajda ofisine gidiyor döndüğünde evi yıkılmış tüm ailesi içerde. Bizim bilançomuzu artıran etkenlerden birisi. Ölüdeniz ve Doğu Anadolu fayı ve kolu Kahramanmaraş fay zonu üzerinde ilerliyor. Çok büyük bir alan. Buralarda da var aslında ama Kandilli ülke dışında olduğundan vermez. Buralarda da var muhtemel. Sismik aktivite devam ediyor. 1.5 sene kadar bunu yaşayacağız. 6.6 6.3'lük orta büyüklükte depremler de var ki ağırları yıktı, ortaları ağıra çevirdi. 5 büyük deprem peş peşe geldi.

5.0'lık bir deprem olmuş bugün. Bu da oradaki hasarlı yapıları yıkabilir. Dünya tarihi ve Türkiye tarihinde böyle bir depremi hiç yaşamadık.