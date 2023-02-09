09 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Elazığ'da depremde hasar gören binada sıra dışı olay

Elazığ'da depremde hasar gören binada sıra dışı olay

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
ABONE OL
Elazığ’da depremde hasar gören binada sıra dışı olay

Elazığ'da beşik gibi sallanan bina paniğe neden oldu ve vatandaşlar kaçışmaya başladı. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Hürriyet Caddesi'nde bulunan 7 katlı apartman yaşanan 2 deprem sonrası tahliye edildi.

Bina gün içerisinde sallanmaya başladı.

O anları gören vatandaşlar kaçışmaya başladı. Sallanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Binanın altında bulunan ve tahliye etmeyen iş yerlerinin ise eşyaları boşaltmaya başladığı öğrenildi.

Belediye ve polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Hasar gören binada sıra dışı olay HASAR GÖREN BİNADA SIRA DIŞI OLAY
Türkiye’ye yorgan gönderen isim konuştu TÜRKİYE'YE YORGAN GÖNDEREN İSİM KONUŞTU
Türkiye’ye yorgan gönderen isim konuştu

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA