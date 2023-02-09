Macar görevli gözyaşlarını tutamadı! Deprem bölgesinde yaşadığı o anları ağlayarak anlattı: "Genellikle duygulanmıyordum ama..."

"GENELLİKLE DUYGULANMIYORDUM AMA..."

Bölgede şu ana kadar enkazdan birçok kişiyi kurtaran Macar ekibin lideri Laszlo Pavelcze yaptığı açıklamada, "Enkaz altında kalanları kurtarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Burada 6 kişi kurtarılmayı bekliyor. 2 kişiyi sağ olarak enkaz altından çıkarmayı başardık. Enkazdan çıkardığımız 1,5 yaşındaki küçük kızın hayatta olması bizi sevindirdi. 50'den fazla felaket gördüm, genellikle duygulanmıyordum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.