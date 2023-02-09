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Macar görevli gözyaşlarını tutamadı! Deprem bölgesinde yaşadığı o anları ağlayarak anlattı: "Genellikle duygulanmıyordum ama..."

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Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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Macar görevli gözyaşlarını tutamadı! Deprem bölgesinde yaşadığı o anları ağlayarak anlattı: Genellikle duygulanmıyordum ama...

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken Macaristan arama kurtarma ekibinin lideri Laszlo Pavelcze bölgede yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Pavelcze genellikle bu gibi durumlarda duygulanmadığını söylerken "50'den fazla felaket gördüm, genellikle duygulanmıyordum" diyerek ağladı. İşte o anlar...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardıma gelen Macaristan arama kurtarma ekibinin lideri Laszlo Pavelcze, "50'den fazla felaket gördüm, genellikle duygulanmıyordum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkeye gelen yabancı arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'ye yardıma gelen Macaristan arama kurtarma ekibi de deprem bölgesinde çalışmalara destek veriyor.

"GENELLİKLE DUYGULANMIYORDUM AMA..."

Bölgede şu ana kadar enkazdan birçok kişiyi kurtaran Macar ekibin lideri Laszlo Pavelcze yaptığı açıklamada, "Enkaz altında kalanları kurtarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Burada 6 kişi kurtarılmayı bekliyor. 2 kişiyi sağ olarak enkaz altından çıkarmayı başardık. Enkazdan çıkardığımız 1,5 yaşındaki küçük kızın hayatta olması bizi sevindirdi. 50'den fazla felaket gördüm, genellikle duygulanmıyordum" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Macar görevli gözyaşlarını tutamadı MACAR GÖREVLİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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