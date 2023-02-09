Uzman isim A Haber'de anlattı: Türkiye 3 metre batıya mı kaydı? Yıkımı alüvyon zemin yapısı mı büyüttü?

Türkiye pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. 10 şehirde büyük yıkıma yol açan depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, yaşananların ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi. A Haber canlı yayınında, yüzyılın afetine ilişkin konuşan Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, "Dünya tarihinde 1 günde 7’nin üzerinde 2 deprem yaşamış bir ülke yok. Böylesine büyük bir depremin ikincisi yok" diye konuştu. Depremin yaşandığı bölgenin çakıl, kum ve kil gibi maddelerden oluşan alüvyon zeminde kurulduğunu dile getiren Selim, " Muhtemelen 1.5 sene kadar artçıları yaşayacağız. Bundan sonra Hatay, Osmaniye ve Adana bölgesi geliyor. İnşallah geç olur ya da sönümlenir. Bu bölge de 7 ve üzerinde deprem üretme kapasitesine sahip." ifadelerini kullandı.