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Uzman isim A Haber'de anlattı: Türkiye 3 metre batıya mı kaydı? Yıkımı alüvyon zemin yapısı mı büyüttü?

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Giriş: 09.02.2023 23:04
Türkiye pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. 10 şehirde büyük yıkıma yol açan depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, yaşananların ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi. A Haber canlı yayınında, yüzyılın afetine ilişkin konuşan Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, "Dünya tarihinde 1 günde 7’nin üzerinde 2 deprem yaşamış bir ülke yok. Böylesine büyük bir depremin ikincisi yok" diye konuştu. Depremin yaşandığı bölgenin çakıl, kum ve kil gibi maddelerden oluşan alüvyon zeminde kurulduğunu dile getiren Selim, " Muhtemelen 1.5 sene kadar artçıları yaşayacağız. Bundan sonra Hatay, Osmaniye ve Adana bölgesi geliyor. İnşallah geç olur ya da sönümlenir. Bu bölge de 7 ve üzerinde deprem üretme kapasitesine sahip." ifadelerini kullandı.
Uzman isim A Haber’de anlattı
Uzman isim A Haber'de anlattı
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