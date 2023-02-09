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İstanbul'da bazı vapur seferleri yapılamıyor

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Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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İstanbul’da bazı vapur seferleri yapılamıyor

Son dakika haberi... İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle Şehir Hatlarının bazı hatlarında vapur seferleri yapılamıyor. İşte ipral edilen seferler...

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