Asrın felaketinde mucizeler peş peşe: 89 saat sonra sağ kurtuldular

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası, bu kentte yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bu çerçevede ANDA Derneği Genel Merkezi'nden Kahramanmaraş'a giden ekipler, merkez Onikişubat ilçesinde yıkılan 8 katlı bir binanın enkazında arama yaptı.