Asrın felaketinde mucizeler peş peşe: 89 saat sonra sağ kurtuldular
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 74 yaşındaki "Remzi" isimli kişi, 87 saat sonra sağ çıkarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde ise bir vatandaş 88 saat sonra sağ kurtuldu. 23 yaşındaki Yiğit Akar isimli genç de Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki enkazdan 89 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. O anlar A Haber canlı yayınında saniye saniye görüntülendi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası, bu kentte yıkılan binaların enkazlarındaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bu çerçevede ANDA Derneği Genel Merkezi'nden Kahramanmaraş'a giden ekipler, merkez Onikişubat ilçesinde yıkılan 8 katlı bir binanın enkazında arama yaptı.
74 YAŞINDAKİ VATANDAŞ 87 SAAT SONRA SAĞ ÇIKARILDI
Çalışma yapan ekip, isminin "Remzi" olduğu öğrenilen 74 yaşındaki kişiyi, depremin ardından geçen yaklaşık 87 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarmayı başardı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen bu kişi, tedavisi için hastaneye sevk edildi.
88'İNCİ SAATTE MUCİZE: O ANLAR AHABER'DE
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Cebrail Mahallesi'nde ise bir vatandaş 88 saat sonra sağ kurtuldu.
O anlar A Haber canlı yayınında saniye saniye görüntülendi.
GAZİANTEP'TE BİR MUCİZE DAHA
23 yaşındaki Yiğit Akar isimli genç de Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki enkazdan sağ olarak kurtarıldı.
Ekipler tarafından kurtarılan Yiğit'in bilincinin açık olduğu, çevresindekilerle babası ve beyaz bir araba üzerine sohbet ettikleri görüldü.
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