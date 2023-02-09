7,7'lik depreme ilişkin AFAD'dan ilk rapor: "Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre..."
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin çalışması yoğun bir şekilde devam ederken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremler için ön değerlendirme raporunu hazırladı. İşte AFAD'ın depreme ilişkin detay raporu...
Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından büyük bir yıkım yaşanırken bölgede arama kurtarma çalışmaarı tüm hızıyla sürüyor.
Yaşanan depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaşımız da yaralandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin ön değerlendirme raporunu hazırladı.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan raporda, depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bugün saat 16.00'ya kadar geçen zamanda, 1300'e yakın depremin kaydedildiği belirtildi.
Bölgede, 1900 yılından 6 Şubat 2023'e kadar, en büyüğü 6,0 olmak üzere 224 depremin meydana geldiği aktarılan raporda, bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için 75 tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu kaydedildi.
Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre bölgenin, "yükek tehlikeli yer" kategorisinde olduğuna dikkat çekilen raporda, depremin "ölçülen ivme değerlerine", "şiddetine" ve "Coulomb Gerilme Analizine" ilişkin bilimsel değerlendirmelere yer verildi.
Deprem bölgesindeki hasarlı yapıların kullanılmamasının önemine işaret edilen raporda, bölgenin sismik aktivitesinin, Avrupa'nın 2. büyük deprem gözlem istasyon ağına sahip AFAD tarafından 7 gün 24 saat izlendiği ifade edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TOKİ İstanbul kura çekimi ertelendi mi, iptal mi?
- Taha Duymaz "öldü" iddiası isyan ettirdi! Taha Duymaz'dan haber beklenirken açıklama geldi! Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne?
- Emekli ve memur maaşları ne zaman yatacak 2023? Memur maaşları erken mi yatacak?
- Emekliye 13 maaş gibi ödenecek! 2 formül masada, %122 artış! Bayram ikramiyeleri 5.500 TL mi olacak? Refah payı, taban aylık...
- Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig ara ne zaman bitecek, tarih açıklandı mı? TFF SON DAKİKA DUYURDU
- Depremzedelere 10 bin TL yardım ne zaman verilecek? Depremzedelere 10 bin TL destek ödemesi nasıl, nereden alınır?
- AÖL - AÖF ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı? AÖL - AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak?
- YÖK SON DAKİKA! Üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak 2023? Üniversite tatili uzatıldı mı? Güz dönemi...
- MEB okul tatili uzatıldı mı? 20 Şubat'a kadar hangi illerde okullar tatil? Okullar ne zamana kadar tatil? İstanbul, Ankara, İzmir...
- AFAD ACİL ÇAĞRI İNDİRME EKRANI | Acil Çağrı uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Ne işe yarıyor? Depremde adres bildirimi nasıl yapılır?
- Deprem sonrası Sınavlar ertelenecek mi? YKS, DGS, KPSS, ALES ertelendi mi? 2023 ÖSYM sınav takvimi değişti mi?
- E-NABIZ DEPREMZEDE YAKINIM BULMA EKRANI | Kahramanmaraş depremi yakınım nerede, nasıl bulunur? Depremzede yakınımı nasıl bulurum?