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7,7'lik depreme ilişkin AFAD'dan ilk rapor: "Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre..."

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Giriş Tarihi: 09.02.2023 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
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7,7’lik depreme ilişkin AFAD’dan ilk rapor: Türkiye Deprem Tehlike Haritası’na göre...

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından bölgedeki arama kurtarma ekiplerinin çalışması yoğun bir şekilde devam ederken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremler için ön değerlendirme raporunu hazırladı. İşte AFAD'ın depreme ilişkin detay raporu...

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından büyük bir yıkım yaşanırken bölgede arama kurtarma çalışmaarı tüm hızıyla sürüyor.

Yaşanan depremde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaşımız da yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 ili etkileyen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin ön değerlendirme raporunu hazırladı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca hazırlanan raporda, depremin meydana geldiği 6 Şubat'tan bugün saat 16.00'ya kadar geçen zamanda, 1300'e yakın depremin kaydedildiği belirtildi.

Bölgede, 1900 yılından 6 Şubat 2023'e kadar, en büyüğü 6,0 olmak üzere 224 depremin meydana geldiği aktarılan raporda, bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için 75 tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu kaydedildi.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre bölgenin, "yükek tehlikeli yer" kategorisinde olduğuna dikkat çekilen raporda, depremin "ölçülen ivme değerlerine", "şiddetine" ve "Coulomb Gerilme Analizine" ilişkin bilimsel değerlendirmelere yer verildi.

Deprem bölgesindeki hasarlı yapıların kullanılmamasının önemine işaret edilen raporda, bölgenin sismik aktivitesinin, Avrupa'nın 2. büyük deprem gözlem istasyon ağına sahip AFAD tarafından 7 gün 24 saat izlendiği ifade edildi.

Yüzyılın felaketinde 4.gün!

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