7,7'lik depreme ilişkin AFAD'dan ilk rapor: "Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre..."

Bölgede, 1900 yılından 6 Şubat 2023'e kadar, en büyüğü 6,0 olmak üzere 224 depremin meydana geldiği aktarılan raporda, bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için 75 tarihsel dönem depremi kaydının mevcut olduğu kaydedildi.