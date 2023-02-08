HaberlerGaleri8-9 ŞUBAT İPTAL OLAN UÇUŞLAR | Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal oldu mu? THY, Pegasus, Anadolu Jet uçuş sorgulama ekranı
8-9 ŞUBAT İPTAL OLAN UÇUŞLAR | Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal oldu mu? THY, Pegasus, Anadolu Jet uçuş sorgulama ekranı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından çok sayıda uçak seferi iptal edilmişti. Uçuşu olan vatandaşlar son durumu merak ediyorlar. Arama motorlarında "Hangi uçuşlar iptal edildi?", "Uçuş durumu nasıl öğrenilir?" şeklinde araştırmalar yapılıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...