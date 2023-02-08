8-9 ŞUBAT İPTAL OLAN UÇUŞLAR | Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal oldu mu? THY, Pegasus, Anadolu Jet uçuş sorgulama ekranı

8 Şubat hangi uçuşlar iptal edildi sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yurt genelinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ve kötü hava koşulları ile mücadele sürüyor. Bu süreçlerde zaman zaman ulaşımda aksaklıklar ve iptal durumu gözlenebiliyor. Peki Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal oldu mu? İşte THY, Pegasus, Anadolu Jet uçuş sorgulama ekranı...