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Haberler Galeri 8-9 ŞUBAT İPTAL OLAN UÇUŞLAR | Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal oldu mu? THY, Pegasus, Anadolu Jet uçuş sorgulama ekranı

8-9 ŞUBAT İPTAL OLAN UÇUŞLAR | Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal oldu mu? THY, Pegasus, Anadolu Jet uçuş sorgulama ekranı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından çok sayıda uçak seferi iptal edilmişti. Uçuşu olan vatandaşlar son durumu merak ediyorlar. Arama motorlarında "Hangi uçuşlar iptal edildi?", "Uçuş durumu nasıl öğrenilir?" şeklinde araştırmalar yapılıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.02.2023 13:32 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 13:32
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8-9 ŞUBAT İPTAL OLAN UÇUŞLAR | Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal oldu mu? THY, Pegasus, Anadolu Jet uçuş sorgulama ekranı

8 Şubat hangi uçuşlar iptal edildi sorusunun cevabı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Yurt genelinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki deprem ve kötü hava koşulları ile mücadele sürüyor. Bu süreçlerde zaman zaman ulaşımda aksaklıklar ve iptal durumu gözlenebiliyor. Peki Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal oldu mu? İşte THY, Pegasus, Anadolu Jet uçuş sorgulama ekranı...

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8-9 ŞUBAT İPTAL OLAN UÇUŞLAR | Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal oldu mu? THY, Pegasus, Anadolu Jet uçuş sorgulama ekranı

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAKİ UÇUŞLAR AZALTILACAK

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda yarın ve çarşamba günü yüzde 25 azaltma yapılacak. Havalimanının işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) İstanbul'daki hava durumuna ilişkin toplantı yaptığı belirtildi.

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8-9 ŞUBAT İPTAL OLAN UÇUŞLAR | Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal oldu mu? THY, Pegasus, Anadolu Jet uçuş sorgulama ekranı

Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 7-8 Şubat tarihlerinde yüzde 25 oranlarında uçuş azaltması yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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8-9 ŞUBAT İPTAL OLAN UÇUŞLAR | Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal oldu mu? THY, Pegasus, Anadolu Jet uçuş sorgulama ekranı

THY BİLETLERİ 100 TL'YE SABİTLEDİ

THY yaptığı açıklamada Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşları 13 Şubat'a kadar 100 TL'ye sabitledi.

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8-9 ŞUBAT İPTAL OLAN UÇUŞLAR | Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçak seferleri iptal oldu mu? THY, Pegasus, Anadolu Jet uçuş sorgulama ekranı

DEPREM BÖLGESİ İÇİN EK SEFER

Pegasus Hava Yolları, yardım ekipleri ve bölgeye gitmek isteyenler için ek sefer planlaması yapıldığını, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır'a ve bu illerden Sabiha Gökçen'e dönüşler için ek sefer planlamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu.