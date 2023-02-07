THY ’devletle tam koordineli çalışıyoruz’ deyip duyurdu: Bugün için 240 sefer planlandı

Ahmet Bolat, "AFAD ve valilikle beraber koordineli çalışıyoruz. Bizden istedikleri sağlık personeli, ekipmanları olan kurtarma ehliyeti olan arkadaşları istiyorlar. Lütfen havalimanlarına gelerek 'bizi de gönderin' diyerek operasyonlarımızı sıkıştırmayalım. Devletimizle tam koordineli bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

HATAY HAVALİMANI'NA UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Basın mensuplarını sorularını da yanıtlayan Bolat, pistleri hasar gören Hatay Havalimanı'na uçuşların ne zaman başlayacağıyla ilgili bir soruya, "Bunun DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) ayağı var. DHMİ, bazen havalimanlarını NOTAM'lıyor. Bu havalimanları belli kapasiteler için planlanmış. Mesela Adıyaman'a 5 uçak indiği anda operasyon duruyor. Bu uçaklardan biri gitmesi lazım ki yerine başka bir uçak gelsin. Deprem bölgesine seferlerimiz Adana, Adıyaman, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır'a tahliye seferleri yapıyoruz." şeklinde yanıt verdi.