THY 'devletle tam koordineli çalışıyoruz' deyip duyurdu: Bugün için 240 sefer planlandı
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, deprem bölgesine 89'u insani yardım seferi olmak üzere toplam 238 sefer düzenlediklerini 17 bin 435 kişiyi taşıdıklarını bildirdi. Afet bölgesinde uçuş yapılan şehirlerin Adıyaman, Gaziantep, Adana, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır olduğunu aktaran Bolat, "Bugün (8 Şubat) için planladığımız 240'a yakın sefer var. Uçak sıkıntımız yok. İç ve dış hatlardan uçuşları kesiyoruz" dedi.
Ahmet Bolat, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki Operasyon Kontrol Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında deprem bölgesine yönelik THY'nin gerçekleştirdiği operasyonlar ve yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bolat, AFAD ve valiliklerle birlikte koordineli bir şekilde dünden bugüne depremden etkilenen şehirlere yönelik insani yardım malzemeleri, ekipmanlar, arama kurtarma ekipleri ve yardım gönüllülerini taşıdıklarını ve taşımaya devam edeceklerini söyledi.
İki günde deprem bölgesindeki şehirlere yönelik toplam 238 sefer gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bolat, "Bunlardan 89'u sonradan ilave edilen insani yardım seferleri. Bize talepler geliyor ve biz de elimizdeki uçakların hepsini bu talepleri yerine getirmek için kullanıyoruz. Şu ana kadar arama ve kurtarma ekipleriyle, yardım gönüllüsü 17 bin 435 kişiyi taşıdık deprem bölgesine. Bu giden uçaklarla insani olarak 4 bin 919 kişiyi ücretsiz olarak havalimanlarından getirdik. Toplam tarifeli uçuşlarımızla birlikte18 bin 460 yolcuyu afet bölgesinden taşıdı" diye konuştu.
"YARIN İÇİN 240'A YAKIN SEFER PLANLADIK"
Afet bölgesinde uçuş yapılan şehirlerin Adıyaman, Gaziantep, Adana, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır olduğunu aktaran Ahmet Bolat, şunları söyledi:
"Kullandığımız rezervasyon sisteminden dolayı, önce 100 TL'ye kadar indirdiğimiz taşıma ücretini, sonra bulduğumuz bir formülücretsize kadar çektik. Havalimanlarında yığılma olmasın diye rezervasyon üzerinden yolcularımızı toplamaya çalıştık. Özellikle Adıyaman'a şu anda iki tane daha uçağımız inmek üzere. Bir uçağımız Adıyaman'dan yolcuları aldı ve dönüyor. Yapacağımız 5 sefer daha var. Bunlar 189 kişilik yolcu uçakları ve toplam 900'e yakın yolcumuzu Adıyaman'dan tahliye edeceğiz. Havalimanında bekleyen halkımıza şunu söylemek istiyorum. Burada gece gündüz hepimiz çalışıyoruz. Sükunetle beklesinler. Uçaklarımız indikçe arkadaşlarımız belli bir sıraya koyuyorlar. Yaşlılara, bebeklilere öncelik veriyoruz. Aynı şekilde Kahramanmaraş'ta biriken yolcularımızla ilgili tedbirler aldık. Hiçbir kişi kalmayacak. Yarın için planladığımız 240'a yakın sefer var. Uçak sıkıntımız yok. İç ve dış hatlardan uçuşları kesiyoruz. Ekip sıkıntımız yok. Arkadaşlarımız üniformalarıyla evde hazır bekliyorlar ve görev verildiğinde geliyorlar. Tüm THY ailesi bu bilinçle, ülkemizle beraber birliktelik içinde bu kötü günleri atlatacağız. 11 kargo uçağı yollamıştık ve 850 ton taşıdık. Kargo uçakları daha çok ekipman, araç ve gereç, jeneratörler taşıdı. Sabaha kadar 11 kargo uçağı daha gönderiyoruz. Bunlar daha çok Adana ve İncirlik'e gidiyorlar. Toplam taşıyacağımız yük bin 300 ton olacak. Bundan sonra daha çok çadır ve battaniye taşıyacağız. 2 bin 500'e yakın çadır, 40 bin battaniye ve uyku tulumu taşıdık, taşıyoruz."
Ahmet Bolat, "AFAD ve valilikle beraber koordineli çalışıyoruz. Bizden istedikleri sağlık personeli, ekipmanları olan kurtarma ehliyeti olan arkadaşları istiyorlar. Lütfen havalimanlarına gelerek 'bizi de gönderin' diyerek operasyonlarımızı sıkıştırmayalım. Devletimizle tam koordineli bir şekilde çalışıyoruz" dedi.
HATAY HAVALİMANI'NA UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Basın mensuplarını sorularını da yanıtlayan Bolat, pistleri hasar gören Hatay Havalimanı'na uçuşların ne zaman başlayacağıyla ilgili bir soruya, "Bunun DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi) ayağı var. DHMİ, bazen havalimanlarını NOTAM'lıyor. Bu havalimanları belli kapasiteler için planlanmış. Mesela Adıyaman'a 5 uçak indiği anda operasyon duruyor. Bu uçaklardan biri gitmesi lazım ki yerine başka bir uçak gelsin. Deprem bölgesine seferlerimiz Adana, Adıyaman, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır'a tahliye seferleri yapıyoruz." şeklinde yanıt verdi.
Bolat, yurt dışından yardımların getirilmesiyle ilgili "Bu konuda hem büyükelçiliklerle hem de bizim yurt dışı müdürlüklerimiz vasıtasıyla sürekli irtibat halindeyiz. Yurt dışı operasyonlarımıza devam ediyoruz. Bunlarla kurtarmak ekipleri, köpekler, ekipmanlar getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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