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THY'den deprem bölgesine yönelik karar: Dönüş seferleri ücretsiz olacak

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Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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THY’den deprem bölgesine yönelik karar: Dönüş seferleri ücretsiz olacak

Türk Hava Yolları deprem bölgesi dönüş seferlerini ücretsiz olarak vatandaşlarımıza sunulduğu duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyla ilgili olarak sosyal medya Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır." dedi.

Türk Hava Yolları (THY) deprem bölgesinden yapılan dönüş uçuşlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Yapılan açıklamada şöyle dendi:

Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz.

Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar ten yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Yüzyılın depreminde ikinci gün!

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