41. saatte enkazdan mucize anı! Malatya’da 3 çocuk, 1 kadın ve 1 erkek kurtarıldı

UMUTLU BEKLEYİŞ

Depremden en fazla etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır ve Adana'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılırken, saatler sonra enkazdan sağ kurtarılanların haberleriyle umutlu bekleyiş sürüyor.

Deprem bölgesinde 53 bin 317 arama kurtarma görevlisi ve destek personeli görev yapıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen ilave ekiplerle kurtarma görevlilerinin sayısı her geçen saat artıyor.

Çok sayıda kamu çalışanı, sivil toplum kuruluşu görevlisi ve gönüllü de yardım çalışmalarına destek sağlıyor.