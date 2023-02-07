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41. saatte enkazdan mucize anı! Malatya'da 3 çocuk, 1 kadın ve 1 erkek kurtarıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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41. saatte enkazdan mucize anı! Malatya’da 3 çocuk, 1 kadın ve 1 erkek kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan 7,7’lik depremde yaralar sarılmaya çalışılıyor. A Haber canlı yayınında Malatya'da 3 çocuk depremin 41. saatinde, yine aynı enkazdan 1'i kadın ve 1'i de erkek olmak üzere 2 vatandaşımız depremin 42. saatinde sağ olarak çıkarıldı. İşte o anlar...

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin en fazla etkilediği illerde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

UMUTLU BEKLEYİŞ

Depremden en fazla etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Diyarbakır ve Adana'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları yapılırken, saatler sonra enkazdan sağ kurtarılanların haberleriyle umutlu bekleyiş sürüyor.

Deprem bölgesinde 53 bin 317 arama kurtarma görevlisi ve destek personeli görev yapıyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen ilave ekiplerle kurtarma görevlilerinin sayısı her geçen saat artıyor.

Çok sayıda kamu çalışanı, sivil toplum kuruluşu görevlisi ve gönüllü de yardım çalışmalarına destek sağlıyor.

41. SAATTE MUCİZE

Malatya'da yıkılan bir binanın enkazından 3 kişi yaralı kurtarıldı.

Bostanbaşı Mahallesi'nde yıkılan 8 katlı Özpolatlar Apartmanı enkazından depremden 42 saat sonra Berra Sarıbaş (10), Bekir Doğan (37) ve Alptekin Sarıbaş (6) kurtarma ekiplerince yaralı çıkarıldı.

Ambulanslara alınan 3 kişi sağlık kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

42. SAATTE MALATYA'DAN 2 GÜZEL HABER DAHA

Bu gelişme sonrası yine aynı enkazdan 60 yaşındaki Sebahat Sarıbaş isimli bir kadın ve Muhammet Oğuz Sarıbaş adlı bir erkek vatandaşımız kurtarıldı.

O anları A Haber ekibi canlı yayında tek tek görüntüledi.

MALATYA

Malatya'da Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki 4 katlı Ergül Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkazdan dün engelli çocuğu ile kurtarılan Sibel Şahin, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar sonucu depremden yaklaşık 32 saat sonra kocası Erdal Şahin'e kavuştu.

Özalper Mahallesi'nde 7 katlı binanın çökmesi sonucu AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yaklaşık 19 saat sonra 1 kişi kurtarıldı.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Çiftlik Caddesi'ndeki 9 katlı Bulut Apartmanı'nda, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yaklaşık 17 saat sonra 4'ü kadın 1'i çocuk 5 kişi kurtarıldı.

2 kişi enkazdan sağ çıkarıldı 2 KİŞİ ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILDI

Enkaz altında Kur’an-ı Kerim okudu ENKAZ ALTINDA KUR'AN-I KERİM OKUDU
Enkaz altında Kur’an-ı Kerim okudu

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