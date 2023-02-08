Hatay’daki enkazdan yükselen umudun adı: Mehmet | Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı paylaştı

Bu çerçevede Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri de enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Hatay'a hareket etti. Bugün öğlen saatlerinde 4 yaşındaki Zeynep ile annesi ve 60 yaşındaki Mihriye teyzeyi enkaz altından çıkardıktan sonra bir güzel haber daha geldi. Yaşanan afetin üzerinden 44 saat geçmesinin ardından gece saat 23.00 sularında bu kez annesi ve babası enkaz altında vefat eden 5 yaşında Mehmet'i enkaz altından kurtardılar.