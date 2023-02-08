08 Şubat 2023, Çarşamba
Hatay'daki enkazdan yükselen umudun adı: Mehmet | Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı paylaştı
Hatay'da annesi ile babası enkaz altına vefat eden 5 yaşındaki Mehmet, Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu göçük altından çıkarıldı. Mehmet'in kurtulma anını sosyal medyadan duyuran Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gecemize umut oldun Mehmet" diye yaptığı paylaşımda "5 yaşındaki minik yavrumuz Mehmet ekiplerimizce sağ salim kurtarıldı. Gecemize umut oldun Mehmet" dedi.
Giriş Tarihi: 08.02.2023 02:50 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 02:54
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