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48. saatte çifte mucize: Hatay'da enkaz altında kalan 2 kadın kurtarıldı

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Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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48. saatte çifte mucize: Hatay’da enkaz altında kalan 2 kadın kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde Hatay'da yıkılan bir apartmanın enkazından 2 kadın 48 saat sonra kurtarıldı.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay Kışlasaray Mahallesi İnönü Caddesi'nde yıkılan Vilyam Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Arama kurtarma ekipleri ve askeri personel tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ulaşılan Mona Gazel (52) ve Necla Melek (74) enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Gazel ve Melek sağlık kontrollerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin enkazdaki kurtarma çalışmaları sürüyor.

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