Son dakika: AFAD’dan afetzedelerin tahliye noktalarına ilişkin önemli açıklama

Kritik bilgilendirmede, "Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuran vatandaşlarımızın tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacaktır. Tahliyesi sağlanan vatandaşlarımız, gidecekleri illerdeki Valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.