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Son dakika: AFAD’dan afetzedelerin tahliye noktalarına ilişkin önemli açıklama

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Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Son dakika: AFAD’dan afetzedelerin tahliye noktalarına ilişkin önemli açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem sonrası yaraları sarmak için var gücüyle çalışıyor. Bu kapsamda AFAD’dan 10 ildeki afetzedelerin tahliye noktaları ile ilgili önemli bir bilgilendirme açıklaması yapıldı. İşte detaylar...

AFAD'dan yapılan açıklamada "06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem afetinden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı sebebiyle il dışına gitmek isteyenler için Jandarma birimlerince bulundukları illerde, aşağıda adresleri verilen tahliye alanları oluşturulmuştur" denildi.

Kritik bilgilendirmede, "Oluşturulan bu noktalara tahliye talebiyle başvuran vatandaşlarımızın tahliyesi yetkililerce belirlenecek olan en uygun vasıtalarla sağlanacaktır. Tahliyesi sağlanan vatandaşlarımız, gidecekleri illerdeki Valilikler ve AFAD koordinasyonunda belirlenen barınma alanlarına ve misafirhanelere yerleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Tahliye taleplerinin illerin barınma kapasitesine göre planlandığı duyuruldu.

AFAD "Kendi imkanlarıyla ulaşım sağlayıp afet bölgesinden ayrılmak isteyen vatandaşlarımız, çıkış yapmadan önce bulundukları yerlerdeki Jandarma tahliye noktalarına bildirim yapmaları halinde, gidecekleri illerdeki barınma noktalarına yönlendirmeler yapılacaktır." cümlelerine yer verdi.

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