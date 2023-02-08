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Asrın felaketinde 3'üncü gün: A Haber ekipleri depremin vurduğu noktalarda

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.02.2023 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023
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Asrın felaketinde 3’üncü gün: A Haber ekipleri depremin vurduğu noktalarda

Türkiye geride kalan gün yüzyılın en büyük felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Devlet tüm imkanlarını topyekün seferber etti. A Haber ekipleri, felaketin yaşandığı dakikadan bu yana kritik noktalardan vatandaşlara bilgi aktarmayı sürdürüyor.

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