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Provokatif yayın yapan Enver Aysever ve Merdan Yanardağ'a soruşturma

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Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Provokatif yayın yapan Enver Aysever ve Merdan Yanardağ’a soruşturma

Son dakika haberi...Deprem sonrası yaptıkları yayınlarda sarf ettikleri sözler nedeniyle gazeteci Enver Aysever ve Merdan Yanardağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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