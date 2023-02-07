Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi 10 ili etkiledi! Deprem bölgelerinden geriye yürekleri yakan görüntüler kaldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetinde bir deprem yaşandı. 7.7'lik deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı da sallandı. Kahramanmaraş'ta küçük bir kız çocuğu enkazın içinden emekleyerek çıktı.