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Haberler Galeri Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi 10 ili etkiledi! Deprem bölgelerinden geriye yürekleri yakan görüntüler kaldı

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi 10 ili etkiledi! Deprem bölgelerinden geriye yürekleri yakan görüntüler kaldı

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ilde büyük yıkıntı yaşattı. Binlerce insan hayatını kaybederken, çok sayıda da yaralı var. Binaların yıkılmasıyla 10 ilde sokaklarda yürünmez hale geldi. Deprem bölgelerinden yansıyan kareleri görenler gözyaşlarını tutamadı. İşte yürekleri yakan görüntüler...

Giriş Tarihi: 07.02.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 17:01
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Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi 10 ili etkiledi! Deprem bölgelerinden geriye yürekleri yakan görüntüler kaldı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 şiddetinde bir deprem yaşandı. 7.7'lik deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı da sallandı. Kahramanmaraş'ta küçük bir kız çocuğu enkazın içinden emekleyerek çıktı.

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Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi 10 ili etkiledi! Deprem bölgelerinden geriye yürekleri yakan görüntüler kaldı

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen yıkıcı depremin ardından yıkılan binalardaki enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor…

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Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi 10 ili etkiledi! Deprem bölgelerinden geriye yürekleri yakan görüntüler kaldı

Kahramanmaraş'taki depremde enkaz altından sağ çıkartılan ailenin mutluluk gözyaşları kameralara böyle yansıdı.

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Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi 10 ili etkiledi! Deprem bölgelerinden geriye yürekleri yakan görüntüler kaldı

Malatya'da da hissedilen deprem sonrası kent merkezinin değişik bölgelerinde çok sayıda bina çöktü. Malatya Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Bulvarında faaliyet gösteren bir rezidans da deprem nedeniyle yıkıldı. 1 kişi enkaz altından kurtarıldı.

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Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi 10 ili etkiledi! Deprem bölgelerinden geriye yürekleri yakan görüntüler kaldı

Adana Yurt Mahallesinde de depremde yıkılan binanın enkazından bir çocuk yaralı olarak çıkarıldı