07 Şubat 2023, Salı
Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi 10 ili etkiledi! Deprem bölgelerinden geriye yürekleri yakan görüntüler kaldı
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem 10 ilde büyük yıkıntı yaşattı. Binlerce insan hayatını kaybederken, çok sayıda da yaralı var. Binaların yıkılmasıyla 10 ilde sokaklarda yürünmez hale geldi. Deprem bölgelerinden yansıyan kareleri görenler gözyaşlarını tutamadı. İşte yürekleri yakan görüntüler...
Giriş Tarihi: 07.02.2023 16:54 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 17:01
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