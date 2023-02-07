Depremden saatler sonra mucizeler sürüyor! Arama kurtarma ekipleri tüm gücüyle devrede! İşte o anlar...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından anne ile isminin Doruk olduğu öğrenilen oğlu kurtarıldı.

Hatay'ın Ürgen Paşa Mahallesi'nde Bitlis'ten bölgeye gelen jandarma ekipleri, bir binanın enkazında anne ve iki kızına ulaştı. Enkazdan kurtarıldıktan sonra yaralılar ambulanslara taşındığı esnada kızlardan birinin kalbi durdu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı kız tekrar hayata döndü.

Hatay Reyhanlı'da depremde yıkılan bir evin enkazından 8 yaşlarındaki "Metehan" isimli erkek çocuk kurtarıldı.

Antakya'daki 2 binanın enkazında, ekiplerin çalışması sonucu 4 yaşındaki Zeynep ile annesine ulaşıldı.

Hatay'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin 12 yaşındaki oğlu Semih'e ilk depremden yaklaşık 25 saat sonra ulaşıldı.

MALATYA'DA 2 KIZ ÇOCUĞU SAĞ OLARAK KURTARILDI

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir binanın enkazından Elçin ve Melike isimli 2 kız çocuğu sağ kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Malatya Sanayi Sitesi bölgesinde çöken bir binanın enkazından baba ile 3 yaşındaki kızı ve 16 yaşındaki yeğenin de bulunduğu 4 kişiye yaklaşık 32 saat sonra sağ olarak ulaşıldı.

Adıyaman Valiliği arkasındaki yıkılan 5 katlı Kanarya Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan anne Nergis (53) ve kızı Meryem Gümüş (17), depremden yaklaşık 34 saat sonra AFAD, UMKE, jandarma özel harekat ve Sultangazi Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri ve ekiplerin deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.