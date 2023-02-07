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Depremden saatler sonra mucizeler sürüyor! Arama kurtarma ekipleri tüm gücüyle devrede! İşte o anlar...

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Giriş Tarihi: 07.02.2023 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023
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Depremden saatler sonra mucizeler sürüyor! Arama kurtarma ekipleri tüm gücüyle devrede! İşte o anlar...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında bölgede arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları tüm hızıyla sürerken enkazdan çok sayıda vatandaş kurtarılmaya devam ediyor. Meydana gelen depremlerin ardından enkaz altında kalanlar çıkarılıyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan özel harekat polisleri, enkaz altından yaralıları çıkarmaya devam ediyor. İşte enkaz altından çıkartılan vatandaşların görüntüleri...

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden geçen 36 saat içinde ekiplerce enkazdan sağ olarak çıkarılan çok sayıda çocuk, yakınlarını bekleyenlere umut oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana ve Osmaniye'de başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş kent merkezinde çöken 8 katlı Sözler Apartmanı'nın enkazında sabahın ilk ışıklarında çalışma yaparken ses duyan ekipler beton yığınlarının altındaki Dilara Aktaş'a (17) 28 saat sonra ulaşabildi.

Kahramanmaraş'ta Köker Sitesi'ndeki 10 katlı binanın enkazında çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 31 saattir ulaşılamayan 15 aylık Meryem Işık'ı yıkıntılar arasından sağ çıkardı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde çöken 6 katlı Furkan Apartmanı'nda çalışmalarını sürdüren ekipler, depremden yaklaşık 28 saat sonra Döne Özkılıç ile çocukları Abdulkadir, Beyza ve Elif Özkılıç'a ulaştı.

ANNE VE 6 AYLIK BEBEĞİNE SAĞ ULAŞILDI

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki Zekiye Kırat Apartmanı'nın enkazından ise Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera depremden 29 saat sonra kurtarıldı.

Zonguldak'tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden işçileri, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 5 yaşındaki Sidra'yı enkaz altından kurtardı.

Hatay'da çalışmalarını sürdüren Tekirdağ AFAD ekipleri, yaklaşık 33 saat enkaz altında bulunan 14 aylık Arya Karaali'ye ulaştı. Enkazdan çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da Türkmenbaşı Caddesi'ndeki 5 katlı müftülük binasının çökmesi sonucu lojman bölümünde enkaz altında kalanların kurtarılması amacıyla başlatılan çalışmalarda, 16 yaşındaki Şevval Deniz, Kütahya Belediyesinin itfaiye arama kurtarma ekibince çıkarıldı. Enkazdan kurtulunca ekiplere sarılıp ağlayan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından anne ile isminin Doruk olduğu öğrenilen oğlu kurtarıldı.

Hatay'ın Ürgen Paşa Mahallesi'nde Bitlis'ten bölgeye gelen jandarma ekipleri, bir binanın enkazında anne ve iki kızına ulaştı. Enkazdan kurtarıldıktan sonra yaralılar ambulanslara taşındığı esnada kızlardan birinin kalbi durdu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin uzun süre kalp masajı yaptığı kız tekrar hayata döndü.

Hatay Reyhanlı'da depremde yıkılan bir evin enkazından 8 yaşlarındaki "Metehan" isimli erkek çocuk kurtarıldı.

Antakya'daki 2 binanın enkazında, ekiplerin çalışması sonucu 4 yaşındaki Zeynep ile annesine ulaşıldı.

Hatay'da yıkılan bir binanın enkazı altında kalan İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin 12 yaşındaki oğlu Semih'e ilk depremden yaklaşık 25 saat sonra ulaşıldı.

MALATYA'DA 2 KIZ ÇOCUĞU SAĞ OLARAK KURTARILDI

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir binanın enkazından Elçin ve Melike isimli 2 kız çocuğu sağ kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Malatya Sanayi Sitesi bölgesinde çöken bir binanın enkazından baba ile 3 yaşındaki kızı ve 16 yaşındaki yeğenin de bulunduğu 4 kişiye yaklaşık 32 saat sonra sağ olarak ulaşıldı.

Adıyaman Valiliği arkasındaki yıkılan 5 katlı Kanarya Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan anne Nergis (53) ve kızı Meryem Gümüş (17), depremden yaklaşık 34 saat sonra AFAD, UMKE, jandarma özel harekat ve Sultangazi Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri ve ekiplerin deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

HATAY'DA 38 SAAT MUCİZE

HATAY'ın Antakya ilçesinde yıkılan Fuat Koku sitesinin enkazında kalan Eylül Canpolat (17), depremden 38 saat sonra Eskişehir'den giden Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK) tarafından enkazdan çıkarıldı. Eylül'ün babası kızına sarılarak ağlaması, ekipleri ve enkaz başında bekleyenleri duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kanguru Sokak'taki Fuat Koku sitesi yıkıldı. Enkazda kalanlar için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına, Eskişehir'den giden OBAK ekipleri de katıldı. Ekipler, depremden 38 saat sonra enkazdan Eylül Canpolat'ı yaralı olarak çıkardı. Sedyeye alınan Eylül'ü gören babası, kızına sarılarak gözyaşı döktü. Baba ile kızının birbirlerine sarılması ekipleri ve çevrede bekleyenleri duygulandırdı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Eylül Canpolat, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eylül'ün durumunun iyi olduğu belirtilirken, ekiplerin enkazda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

4 YAŞINDAKİ GÜL 33 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay'ın Antakya ilçesinde ilk depremin ardından yıkılan 3 katlı binanın birinci katında kolon arasında sıkışan 4 yaşındaki Gül İnan ise Eskişehir'den giden Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) ekipleri tarafından depremden 33 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gül'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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